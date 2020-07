A día de hoy, Netflix se ha convertido en el servicio de streaming más grande del mundo. Esto se debe en gran parte a su exitoso catálogo de series y películas, así como a sus producciones originales, que han logrado destacar en distintas ceremonias, como ‘El irlandés’, que fue nominada a 10 estatuillas en los Óscar 2020.

El último jueves, la popular plataforma reveló a Bloomberg sus 10 películas originales más populares a nivel mundial, una lista que comparten tanto cintas de acción como de comedia y thriller. Coge lápiz y papel, y prepárate para una maratón este fin de semana.

La revelación de Netflix fue tomada con sorpresa, ya que la plataforma no suele hablar de sus niveles de audiencia, incluso ante los mismos realizadores. Asimismo, la información proporcionada no calcula si el espectador llegó o no al final de la película. Pese a ello, los números dan una idea cercana de su popularidad.

Entre los títulos más sintonizados, la producción española ‘El hoyo’ tiene el mérito de ser la única filmada en un idioma diferente al inglés. También destacan en la lista los rostros de Chris Hemsworth, Sandra Bullock y Robert De Niro. A continuación, conoce las 10 películas originales más vistas de Netflix, que puedes ver ahora mismo desde tu televisor, computadora o dispositivo móvil.

Top 10 de películas originales más vistas de Netflix

10. ‘La cita perfecta’: 55 millones de vistas

Sinopsis: Brooks Rattigan (Noah Centineo) necesita dinero para la universidad. Con la idea de conseguirlo, crea una aplicación móvil en la que vende un servicio único: ¡hacer el papel del novio perfecto en cualquier ocasión!

9. ‘El hoyo’: 56 millones de vistas

Sinopsis: En una cárcel de varios pisos, la comida baja en una plataforma. Los reclusos de arriba comen en abundancia, pero lo de abajo, casi nada. Una rebelión es inminente.

8. ‘La otra Missy’: 59 millones de vistas

Sinopsis: Tim cree que invitó a la mujer de sus sueños a un retiro laboral en Hawái. ¿Estará a tiempo de darse cuenta de que el mensaje fue a otra persona?

7. ‘Triple frontera’: 63 millones de vistas

Sinopsis: Cinco exsoldados de operaciones especiales ponen la mira en la fortuna oculta de un capo del narcotráfico. Fuera de la ley y solos contra todos. No hay vuelta atrás.

6. ‘El irlandés’: 64 millones de vistas

Sinopsis: El sicario Frank Sheeran rememora los secretos que ocultó como integrante leal de la familia de criminales Bufalino en esta aclamada película de Martin Scorsese.

5. ‘Misterio a bordo’: 83 millones de vistas

Sinopsis: Durante un muy esperado viaje a Europa, un policía de Nueva York y su esposa tratan de resolver un misterioso asesinato a bordo del yate de un multimillonario.

4. ‘Escuadrón 6’: 83 millones de vistas

Sinopsis: Un multimillonario genio de la tecnología simula su muerte y conforma un equipo internacional para derrocar a un cruel dictador en una misión arriesgada y sangrienta.

3. ‘Spenser: Confidencial’: 85 millones de vistas

Sinopsis: Spenser, un expolicía recién salido de la cárcel, se junta con Hawk, un peso pesado, para desentrañar una conspiración vinculada con la muerte de dos policías de Boston.

2. ‘Bird Box: A ciegas’: 89 millones de vistas

Sinopsis: Pasaron cinco años desde que fuerzas jamás vistas condujeron a la población al suicidio. Una sobreviviente y sus hijos lo arriesgan todo para buscar un refugio.

1. ‘Misión de rescate’: 99 millones de vistas

Sinopsis: La misión de un aguerrido mercenario se convierte en una introspectiva carrera de supervivencia cuando lo envían a Bangladés a rescatar al hijo de un narco.