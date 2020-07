Aunque no aparecieron como testigos, las exparejas de Johnny Depp; Vanessa Paradis y Winona Ryder apoyaron su versión en el juicio que mantiene el actor contra un diario británico que lo acusó de ser “un golpeador” de esposas. “Los abogados también publicaron declaraciones de dos de las ex parejas románticas de Depp, quienes dijeron que no podían conciliar las acusaciones de violencia de Heard con el hombre amable y amoroso que conocían”, aseguran los medios de Estados Unidos.

Durante el juicio contra The Sun y su editor, el guardaespaldas del actor dio una declaración por escrito y sostuvo que Amber Heard golpeaba a Depp. “Durante el transcurso de la relación entre el señor Depp y la señora Heard, la señora Heard fue verbal y físicamente abusiva hacia el señor Depp”, dijo Sean Bett . “En muchas ocasiones, fui testigo de sus gritos al señor Depp. El señor Depp también me dijo en varias ocasiones que la señora Heard había abusado físicamente de él”,

En ese sentido, el jefe de seguridad también opinó de la conducta de la actriz, quien tuvo un breve matrimonio con el actor de Piratas en el Caribe. “La señora Heard a menudo se comportaba de esta manera cuando había estado bebiendo. Aprendí rápidamente a reconocer los signos, de modo que pudimos abandonar la situación antes de que empeorara”.

Depp, de 57 años, y Heard, de 34 se casaron en Los Ángeles en febrero de 2015 y Heard solicitó el divorcio al año siguiente alegando ser víctima de maltrato físico. El proceso de divorcio terminó en el 2017. La actriz podrá dar su versión como testigo la próxima semana.