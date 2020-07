The Good Doctor 4: ¿qué pasará con Shaun y Lea? Dan detalles de temporada de estreno

El pasado mes de marzo, ABC estrenó el último capítulo de la temporada 3 de The Good Doctor, uno de sus shows más populares protagonizado por Freddie Highmore.

Con una entrega que tocó el corazón de los fans, sobre todo por lo que tuvo que pasar el protagonista, más de uno se preguntó cuándo sería el estreno de la temporada 4. Con planes para llegar a la TV a fines de este 2020, los televidentes cuentan los días para saber qué pasará entre Shaun y Lea (Paige Spara). Aquí los puntos que debes recordar.

¿Qué pasará en la temporada 4 de The Good Doctor?

Si eres de los que sigue fielmente los episodios de The Good Doctor, sabrás que Shaun y Lea consolidaron su relación en los últimos episodios presentados.

En declaraciones para Entertainment Weekly, David Shore, creador de la serie, dijo que la temporada 4 de The Good Doctor enfatizará en esta nueva relación, el desarrollo romántico de Shaun Murphy y explorará los vínculos que crearán como pareja.

Por otro lado, Shore dio a conocer que la ficción tendrá varios cambios dentro del San José St. Bonaventure Hospital, en el que incluso veremos al cirujano asumiendo un rol de alto cargo a fin de ver cómo pone en práctica sus habilidades.

¿Cuándo se estrena The Good Doctor temporada 4?

The Good Doctor temporada 2 y su capítulo especial dedicado a médicos - Crédito: ABC

La cuarta temporada de The Good Doctor por el momento no tiene fecha de estreno. Si bien se especuló que llegaría para septiembre de 2020, fecha que los productores comentaron en una entrevista, ABC no ha confirmado la información.