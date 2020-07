Oscuro deseo: ¿tendrá segunda temporada la serie erótica de Netflix?

Oscuro Deseo es la serie mexicana que ha elevado la temperatura en Netflix. A pocas horas de su estreno este 15 de julio, nadie puede dejar de comentar la insólita historia donde el amor y el suspenso confabulan para que no te despegues de la pantalla.

La ficción está protagonizada por Maite Perroni, actriz conocida por haber interpretado a ‘Lupita’ Fernández de Rebelde. En esta ocasión, da vida a una profesora universitaria que empieza una relación extramarital con un joven menor que ella.

Durante los 18 episodios de la ficción, los usuarios de Netflix vieron cómo la protagonista aborda su sexualidad de maneras insospechables. Luego de un impresionante final, se preguntan: ¿habrá segunda temporada?

A pesar de que el último capítulo no cierra todos lo cabos y da pie a una continuación, aún no hay una pronunciación oficial al respecto. No obstante, la actriz Perroni aseguró que todo dependería del apoyo que la serie reciba por parte de lo fans.

Oscuro deseo: un camino a la perdición. Créditos: Netflix

Oscuro deseo - Sinopsis Oficial

Alma, una mujer casada, vive una noche de pasión con un hombre mucho más joven que ella pensando que solo sería un encuentro casual. Sin embargo, un trágico suceso la hace dudar hasta de su círculo más cercano.

¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes los victimarios? ¿Quiénes son inocentes o culpables? En este laberinto de luces y sombras, nada es lo que parece.