Varios años atrás, una serie que reunió a las familias peruanas frente al televisor fue La familia Ingalls, ficción de NBC protagonizada por Michael Landon, actor ya conocido en nuestros país por ser parte de Bonanza.

La ficción, que nos contó la vida de los habitantes de Walnut Grove, tiene todavía varios misterios y anécdotas por contar, siendo una ligada a Sean Penn que pocos conocían: su inadvertido cameo.

Si bien es cierto que el debut oficial frente a las cámaras de Penn se dio en 1979 en la serie Barnaby Jones, esta no fue la primera vez que el dos veces ganador del Oscar era parte de un show en la TV.

En 1974, y cuando tenía 14 años, su papá le pidió un favor, ser parte de La familia Ingalls por un capítulo, uno que él iba a dirigir. En aquel entonces, Leo Penn era el codirector de la exitosa serie y necesitaba un par de niños como extras para el capítulo 11 titulado “La voz de Tinker Jones”, perteneciente a la primera temporada de la ficción.

Sean Penn y su cameo en la primera temporada de La familia Ingalls - Crédito: NBC

El episodio en mención trató de un hombre sordomudo que elaboraba una campana para la iglesia del pueblo, y todo esto ayudado por los niños de las familias locales.

Años después, Sean Penn recordó esta aparición y mencionó, entre risas, que no recibió pago, sobre todo porque fue un favor para su padre. Su personaje no tuvo un nombre en particular y en los créditos del capítulo solo sale como ‘niño sin nombre'.