Kill Bill 3: Quentin Tarantino y Vivica A. Fox hablaron sobre el posible argumento de la cinta

Han pasado 16 años desde que la última película de Kill Bill se estrenara en el cine. A pesar de que la cinta sería la que concluyera la historia de Beatrix Kiddo, Quentin Tarantino no desea que eso pase y piensa cerrar la historia de la novia con una nueva película.

La última vez que habló sobre Kill Bill 3 fue en una entrevista con Andy Colen, a principios de 2020, en donde sostuvo que conversó con Uma Thurman sobre algunas ideas que podría implementar en la trama.

“Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le pasó a la novia desde entonces, y qué quiero hacer. Porque no quisiera solo inventar una aventura ridícula, no se lo merece”, indicó el cineasta.

Tarantino no fue el único en revelar algunos detalles sobre la posible película. La actriz Vivica A. Fox también se atrevió a contar lo que sería el argumento de la tercera entrega de Kill Bill, que estaría relacionado con su personaje de Vernita Green.

“Oh dios mío, no puedo esperar. Creo que están esperando a que la hija (de Vernita) crezca. Lo último que he escuchado es que Quentin y Uma han estado hablando y me encantaría que lleguen a un acuerdo. Quentin es genial con los ‘flashbacks’ y hacer que los personajes estén vivos nuevamente en sus películas. Así que estoy esperando que Vernita Green obtenga su venganza”, contó Fox en una entrevista para The Hollywood Reporter, realizada en mayo de 2020.

¿Quién es Vernita Green?

Green es parte del equipo de asesinas de Bill y uno de los objetivos de la venganza de la Novia (Uma Thurman), quien la enfrenta en su propio hogar en la primera película. La hija de Green es testigo de la muerte de su madre y Beatrix Kiddo le incita a buscarla cuando sea mayo para así cobrar venganza.