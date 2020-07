Pese a que su destino era llegar a las salas de cine, Bob Esponja: al rescate deja de lado estos establecimientos para para su historia vía streaming de la mano de Netflix.

La noticia llega a tres semanas de haberse anunciado que esta nueva aventura del personaje animado iría directamente al formato digital, siendo el 2021 su fecha elegida para salir al mercado.

El portal Variety informó que Netflix ha adquirido los derechos internacionales de lo que originalmente pretendía ser una de las grandes películas de verano de Paramount Pictures, pero la pandemia del coronavirus detuvo estos planes.

Tráiler de Bob Esponja: al rescate

¿De qué trata Bob Esponja: al rescate?

En el tráiler podemos ver a Bob Esponja trabajar feliz en el Crustáceo Cascarudo y su entrañable relación con Gary, su caracol. Escenas después, un pequeño flashback de cómo el protagonista y su mascota se conocieron en Camp Coral aparece. Sin embargo, de vuelta a la realidad, vemos que este no está en su hogar.

La película nos presentará la aventura de Bob Esponja y su mejor amigo Patricio Estrella en su viaje por recuperar a Gary. Lugares insospechados y el encuentro con Keanu Reeves, Awkwafina y Reggie Watts, también podrán ser vistos.

Bob Esponja tendrá una nueva entrega 100% digital

La adquisición de la película de Bob Esponja es una de varias transacciones recientes entre Netflix y Paramount Pictures, que incluyen cintas como Lovebirds de Issa Rae, Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin y The Irishman de Martin Scorsese.