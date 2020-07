La muerte de Naya Rivera a los 33 años ha conmocionado a Estados Unidos y a los fans de Glee, serie que la llevó a la fama años atrás. Con las investigaciones en curso, en redes sociales sus seguidores la recuerdan a través de videos que destacan su momento en el show.

Entre lo más compartido tenemos su interpretación de “If i die young”, canción que cantó en el homenaje a Cory Monteith, actor que dio vida a Finn Hudson y que falleció un 13 de julio de 2013, por una sobredosis.

Santana (Rivera) fue parte de Glee desde la primera temporada y pertenecía al equipo de animadoras. La actriz ganó notoriedad en la trama y su personaje se posicionó como uno de los protagonistas.

Naya Rivera If i die young en Glee

Naya Rivera fue parte de varias canciones en la serie, siendo las más destacadas: “Like a virgin”, “Me against the music”, “Dancing queen”, “Black is back” y “Smooth criminal”. Por esas escenas, en 2012 se llevó el People Choice Awards a la mejor cantante y artista.

Me against the music - Glee

“Rumour has it” / “Someone like you” - Glee

Para la temporada 3 de Glee, Santana tuvo un momento decisivo: aceptar o no su homosexualidad. Tras una situación incómoda relacionada con Sue Sylvester, la alumna interpretó un mashup que mezclaba las canciones de Adele.

“Smooth Criminal” - Glee

Uno de sus momentos más memorables es su versión de “Smooth Criminal”, canción de Michael Jackson, donde compartió escena con Grant Gustin.