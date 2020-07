Game of Thrones: capítulo no emitido y que volvieron a grabar por terrible error

Tras ocho temporadas, Game of Thrones se convirtió en una de las series más populares de HBO, consiguiendo así millones de fans. A pesar de que la última entrega del show decepcionó a muchos fans, sigue siendo una de las más valoradas.

La ficción se basó en la saga de libros ‘A song of ice and fire’ de George R. R. Martin, los cuales relatan, de manera poco acogedora, cómo se llevaron a cabo algunos sucesos en la época medieval, mezclando la historia con algo de fantasía.

Aunque ya pasaron muchos meses desde el final de la serie, un nuevo informe por parte del medio web Vader indica que los showrunners David Benioff y DB Weiss hicieron un piloto del programa para HBO, pero fue considerado “tan malo” que tuvieron que volverlo a grabar.

¿Qué pasó en el episodio piloto de GOT?

Según el portal, el episodio nunca se emitió y solo pocas personas conocen cómo fue en realidad. La primera versión y el capítulo que reveló el canal de televisión tienen muchas diferencias, pero una escena clave sería la que no pudieron perdonar.

La secuencia que muchos recordarán, por su gran impacto, fue cuando Brank Stark subió a una torre y vio a Jaime Lannister tener relaciones sexuales con Cersei, su hermana, lo que daría paso al inicio de un sinfín de problemas en toda la historia.

Sin embargo, en el piloto de Game of Thrones, los showrunneers no dejaron muy clara la relación de los hermanos, por lo que los resultados no tuvieron las consecuencias esperadas.

Para la buena decisión de la producción, se pudo rehacer el episodio y lograron sorprender a los espectadores al ganar popularidad durante varios años.