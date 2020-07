Jodie Sweetin se ganó el corazón del público estadounidense al interpretar a Stephanie Tanner, protagonista de la serie Full House. Conocida también como Padres Forzosos, el programa nos mostró cómo la segunda hija de la familia crecía tras perder a su madre en un accidente.

Desde su estreno en 1987, millones conocen la historia de la joven Tanner, pero muy pocos están enterados de la vida de la actriz, quien tuvo que lidiar con varias luchas internas a pocos años de estelarizar el clásico show de televisión.

“La vida no es como un episodio de Full House”, señaló Jodie Sweetin en su autobiografía unSweetined. En paralelo al crecimiento de su personaje, ella tuvo que lidiar con las constantes burlas de sus compañeros y ser hija de unos padres drogadictos.

Luego de ocho temporadas, Full House llegó a su final. No obstante, la actriz de 13 años no pudo lidiar con la situación. “Todo lo que había conocido desde que tenía 5 años de repente terminó y fue como decirle adiós a una familia que había amado mucho [...] No supe cómo hacer el duelo”, contó.

Full House no convenció a sus fans con la emisión del último episodio. Créditos: Composición

Con tan solo 14 años, Sweetin entró a una etapa depresiva donde las drogas y el alcohol se convirtieron en su mayor refugio. Luego de embriagarse por primera vez, descubrió que aquel trago le dio la autoconfianza que buscó toda su vida, pero al mismo tiempo sentó un patrón que empeoró en su vida adulta, llegando a arruinar tres matrimonios.

“Quería probar que podía drogarme más que cualquier otro. Hubo tiempos en que consumía tanta coca, que quedaba botada, enferma y pensando ‘Voy a morir’. Pero no me importaba”, reveló. Sin embargo, logró cambiar su vida luego de perder la custodia de su primera hija.

Full House - Sinopsis oficial

Tras la muerte de su esposa en un accidente de coche, Danny Tanner, un periodista de San Francisco, tiene que sacar adelante a sus tres hijas pequeñas: D.J., Stephanie y Michelle. Su cuñado Jesse y su mejor amigo, Joey, le ayudarán en la diaria y difícil tarea de criar, cuidar y educar a las niñas.