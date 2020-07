La alegría invadió las redes sociales tras confirmarse el estreno de Pollitos en fuga 2, la cual sería distribuida por Netflix y producida por Aardman Animations.

Aunque todo parecía ir bien con el nuevo proyecto, las cosas no resultaron mejor para la actriz que le dio vida a Ginger, Julia Sawalha, quien anunció en Twitter que no la incluirán en la cinta por tener una voz que suena “muy vieja”.

“La semana pasada fui informada de la nada por correo electrónico, a través de mi agente, que no sería elegida como Ginger en la secuela de Pollitos en fuga. La razón que dieron es que mi voz ahora también suena “vieja” y quieren que una actriz más joven repita el papel”, mencionó la artista.

Sawalha agregó que la producción no le ofreció hacer una prueba de voz, y que fue a través de su agente que le avisaron que no la solicitaban para la esperada secuela.

“Por lo general en estas circunstancias, una actriz tendría la oportunidad de hacer una prueba de voz para determinar la idoneidad de su tono y su volumen; sin embargo, no se me dio esa ocasión”.

Pollitos en fuga prepara secuela

Por su parte, Julia explicó que hizo todo lo posible por demostrar que su voz no sonaba tan diferente de la primera entrega, por lo que les envió a los productores su propia versión de Ginger, no obstante, recibió otra negativa.

Según mencionó la actriz, los encargados de la película animada le dijeron que a pesar de que su voz sonaba bien, eran otras las que parecían muy adultas, por lo tanto, escogerían a un nuevo elenco para darle vida a Ginger y sus amigas gallinas.

“Me apasiona mi trabajo y no me caigo sin pelear, así que hice mi propia prueba de voz en casa y lo envié a los productores. Hoy recibí una respuesta muy amable y cuidadosamente escrita de uno de los creativos que expresa su decisión, sobre todo diciendo: ‘Algunas de las voces (no la tuya, estoy de acuerdo) definitivamente suenan mayores’”, finalizó Sawalha.