Los años maravillosos remake: fecha de estreno, integrantes y todo sobre la nueva producción

Los años maravillosos vuelven a la televisión. El pasado 8 de julio se supo que ABC se encuentra trabajando en un reinicio de The Wonder Years.

La serie original, estrenada en 1988, cuenta la vida de Kevin Arnold (Fred Savage); un adolescente de clase media que vive con su familia en los suburbios de Estados Unidos, a fines de la década de los sesenta.

PUEDES VER Suicide Squad: se revela el verdadero aspecto que quería David Ayer para Enchantress

Sin embargo, se sabe que el remake del show estaría protagonizado por una familia afroamericana, algo que ha sido motivo de discusión en las redes sociales. En esta nota, te daremos los detalles sobre la producción y fecha de estreno de Los años maravillosos.

¿En qué época se ambientará Los años maravillosos?

El remake de la serie no tiene planeado cambiar la ambientación histórica del show original, por lo que se mantendrá en los primeros años de la década de los sesenta, pero se centrará en una familia afroamericana que vive en Montgomery, Alabama.

¿Quiénes estarán encargados de Los años maravillosos?

Lee Daniels, creador de Empire and Star, será el productor del capítulo piloto; junto con Saladin K. Patterson y Fred Savage. Uno de los creadores del programa original, Neal Marlens, también actuará como consultor.

El remake de The Wonder Years todavía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. ABC ha aprobado que un piloto entre en producción, lo que decidirá si la serie sale o no al aire.

¿Cuándo se estrenará Los años maravillosos?

A pesar que solo es un proyecto, hay buenas razones para pensar que The Wonder Years llegará a las pantallas de televisión. Esto se debe a la popularidad con la que gozó la serie original en los primeros años de la década de los noventa.

Respecto a la fecha en la que se estrenará la serie, de acuerdo a diversas fuentes que brindaron su declaración en diversos medios digitales, el programa está esperando un estreno durante la temporada de televisión 2021-2022.

Si el piloto se aprueba, es probable que Los años maravillosos llegue a partir del otoño de 2021 o la primavera de 2022. Sin embargo, la cadena ABC no ha confirmado nada hasta el momento.

La familia Arnold. Créditos: ABC

Elenco de Los años maravillosos

Es muy probable que el remake busque reunir un elenco de actores con gran talento para una producción de gran nivel, aunque también ABC podría avizorar nuevos intérpretes para los papeles protagónicos.

Se cree que algunos de los actores originales regresarán para hacer apariciones especiales o algún cameo para el público nostálgico.