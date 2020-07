La película de Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, será una precuela y contará la historia que se desarrolla entre dos entregas anteriores conocidas del universo cinematográfico de Marvel (UCM): Civil War e Infinity War.

En la cinta veremos como Natasha Romanoff conoció a su maestro y compañeros de entrenamiento, antes de arrojarse a los acantilados de Vormir en Avengers: Endgame, para que Hawkeye y la mitad del universo pudiera vivir.

Pero no solo mirará al pasado, ya que una de las escenas de la película tendrá un giro argumental importante, que afectará el futuro del UCM,

A continuación daremos spoilers de Black Widow. Si no quieres enterarte del final de la película protagonizada por Scarlett Johansson, no continúes.

El guion de la cinta se ha filtrado y según se lee en Comicbook, después de los créditos, se revelará que Yelena Belova y el villano Taskmaster han estado trabajando juntos para Thaddeus Ross.

Y con Ross y Yelena como protagonistas de la serie de Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier, parece que la salida Natasha preparará el escenario para el futuro de UCM, a pesar de que la película es una precuela.

Black Widow - fecha de estreno

Black Widow tiene programado su estreno para el 6 de noviembre de 2020, aunque se cree que si la emergencia sanitario continúa, la cinta retrase algunos meses más su lanzamiento en los cines. Otra opción es la llegada de la película a Disney Plus, lo que aumentaría el número de suscriptores a la plataforma de streaming.