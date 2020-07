Sin poder ver Fast and furious 9 en las salas de cine, los fanáticos de la historia protagonizada por Vin Diesel siguen a la espera de noticias sobre su comentado lanzamiento.

Desarrollada ya en varias partes del mundo, a este punto muchos se preguntan a dónde le falta ir a la ‘familia’ de Dominic Toretto en busca de una nueva aventura. Por ahora, lo dicho por el rapero Ludacris, integrante de la saga, nos lleva al espacio como una de sus posibles opciones.

Durante una entrevista con el programa radial The Jess Cagle Show, el cantante habló sobre lo que le depara a la franquicia en el futuro y cómo la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus afectó, indirectamente, los planes de Rápidos y furiosos en el cine.

¿Qué pasará con Dominic Toretto (Vin Diesel) y el resto del elenco? - Crédito: Universal Pictures

En vivo, la conductora Julia Cunningham bromeó con la posibilidad de hacer una entrega en el espacio, algo que el cantante no afirmó ni desmintió, pero sí dejó la puerta abierta para este destino a la historia que protagoniza.

“Tú has dicho algo muy importante. Diré que eres muy intuitiva, porque dijiste algo correcto, pero no voy a revelarlo, ni afirmarlo”, explicó Ludacris, diciendo que no puede decir nada más al respecto.

Ozuna Instagram, Vin Diesel, Rápidos y Furiosos 9

Ni Vin Diesel o alguien relacionado a la producción se ha pronunciado al respecto. Por el momento, solo nos queda esperar el estreno de la película 9, aquella donde se nos debe explicar cómo Han regresó de la muerte y cómo será la incorporación de John Cena a ‘la familia’ de Toretto.