The Batman, película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, se prepara para regresar al set de rodaje en Reino Unido en las próximas semanas; después que se suspendiera por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Coincidiendo con el regreso a la producción, su director de fotografía, Greig Fraser, concedió una entrevista al medio Collider para hablar sobre algunos aspectos de la nueva película del Caballero Oscuro, especialmente sobre su ambientación y sobre la relación que tendrá Bruce Wayne con algunos personajes.

Según Fraser, el director y guionista Matt Reeves ha decidido profundizar en la conexión emocional que existe entre Bruce Wayne y Alfred:

“Puedo decir algo que algunos actores ya han apuntado. Es una película que se centra mucho en los personajes. Sobre el personaje de Andy Serkis y el de Robert Pattinson. Realmente, es el eje central de todo. Es un guion muy bueno, como todos los guiones de Matt. Está muy bien pensado”, confesó el director de fotografía.

También asegura que The Batman será una película oscura, tal y como requiere la personalidad de su protagonista y el universo que lo rodea, aunque asegura que no será la versión más oscura del personaje en el cine:

“Seguro que hay oscuridad en el personaje y tenemos que crear un ambiente, lo cual es obvio, es una película de Batman. No creo que vaya a ser opresivamente oscura en términos visuales, porque eso no es lo que estamos tratando de hacer. No queremos competir por ser el más oscuro de los más oscuros. Estamos tratando de crear intriga”, finalizó el director de fotografía.