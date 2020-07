El actor británico Chiwetel Ejiofor y el belga Matthias Schoenaerts son dos estrellas de carrera emergente que participan en la película La vieja guardia que se estrena hoy a través de Netflix. Ejiofor (recordado por su actuación en la cinta 12 años de esclavitud y Doctor Strange) interpreta a Copley, un exagente de la Cia con grandes conflictos éticos; mientras que Schoenaerts (La chica danesa) a Booke, uno de los guerreros inmortales de la historia que comparte escenas de acción con Andy, la protagonista (Charlize Theron).

En esta oportunidad, ambos actores conversan con La República y otros medios de Latinoamérica a través de Zoom sobre el privilegio de trabajar al lado de mujeres talentosas en una industria que comienza a ser un poco más igualitaria.

–La vieja guardia es la historia de un grupo de mercenarios, pero destacan los personajes femeninos. Es más, la directora también es una dama, Gina Prince-Bythewood. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar bajo sus órdenes?

-Chiwetel Ejiofor: Fue una de las principales razones por las que quise hacer esta película. Gina es una magnífica directora y me gustó cómo construyó esta historia desde una perspectiva femenina. Siempre hacemos cintas centradas en héroes de acción masculinos, pero ya me aburrí. Así que tener esta nueva perspectiva es emocionante e interesante y atrae a más gente. Y qué decir de Charlize Theron, es maravillosa como productora, actriz y más aún dándole vida a Andy, la líder del grupo.

–Matthias Schoenaerts: Ser dirigido por una mujer, especialmente en estos días, es algo que debemos resaltar, pero no desde una manera que sea algo novedoso o ‘raro’, si no desde la idea de que tenemos que empezar a interiorizarlo como algo normal y ver su importancia. Tenemos que ser honestos: hay un problema con la poca representación de las mujeres y no podemos simplemente ignorarlo.

Tener a Gina fue grandioso y espero que el público vea cuán impresionante es su trabajo y entienda la importancia de una industria igualitaria. En cuanto a la película, no estamos acostumbrados a tener mujeres liderando mercenarios, esa imagen es muy impactante social y culturalmente. Siempre vemos rezagos de machismo que está casi inscrito en estas figuras, pero esta mujer (Andy, Charlize Theron) es increíblemente inteligente y solo quiere justicia.

–La película también es inclusiva ya que toca tópicos como el amor LGBT, la amistad, el poder, la ambición, etc. ¿Qué tan importante fue para ustedes trabajar en estos temas?

–Ch: Para mí es importante que el cine y las producciones representen el mundo tal cual como es actualmente. Nuestra sociedad es diversa y es nuestra responsabilidad ser cada vez más abiertos y contar historias que representen a más personas. Como actor y miembro de la industria, quisiera que cada vez más cosas se vean reflejadas en cámara y para ello esta clase de colaboración es fundamental.

–M: Lo importante de tener la maravillosa posibilidad de contar historias es tratar de incluir todas las temáticas que implica ser un ser humano, es decir, cómo nos relacionamos unos a otros y cómo nos relacionamos con la vida, sin importar el contexto histórico en el que podamos estar, porque siempre han estado ahí, y no podemos simplemente ignorarlas.

–¿Les gustaría poder vivir 200 o 300 años, tal y como lo hacen los protagonistas de La vieja guardia?

–M: No sé si me gustaría vivir para siempre. La vida es muy corta, incluso si vivo hasta los 90. Eso causa cierta ansiedad. ¿Y qué haría? Como sería un marginado, haría todo lo que no me atrevo a hacer ahora.

–Ch: Creo que no lo haría, creo que la vida es especial porque es libre y tienes que tratar de sacar lo mejor de ella antes de que se vaya. Creo que si el mundo fuera maravilloso y todos trabajáramos juntos y felices, me quedaría con esta gente por mucho tiempo, pero si fuera para ver a las personas siempre equivocándose y sufriendo el mismo dolor, no lo creo. A veces me pregunto por qué seguimos cometiendo los mismos errores, no tiene sentido equivocarse más de una vez, debemos superarlo.