Los cómics de Las Tortugas Ninja están repletos de aventuras increíbles, pero no todas salieron a la luz. De todas las historietas no publicadas, la editorial IDW rescató una llamada The Last Ronin.

Para sorpresa de sus seguidores, la miniserie de cinco números cuenta cómo 3 de los 4 hermanos fueron asesinados. El único sobreviviente buscará venganza utilizando las armas de los fallecidos.

“The Last Ronin es un poema de amor sincero a todos los universos de las Tortugas del pasado y ofrece una mirada intensa a un posible futuro”, fueron las palabras del cocreador de las TMNT, Kevin Eastman.

En cuanto a la identidad del vengador, los fans no tardaron en asumir que se trataba de Rafael. No obstante, Miguel Angel podría darle un giro novedoso a la trama como el verdadero protagonista.

El personaje siempre fue el más despreocupado e inmaduro del grupo. Por tal motivo, esta nueva faceta suya sería muy interesante de explorar, de acuerdo a los seguidores del cómic.

¿Quiénes son las Tortugas Ninjas?

Una escalofriante ola de atracos está teniendo lugar en Nueva York. Los únicos capaces de mantener el orden son las Teenage Mutant Ninja Turtles: Donatello, Leonardo, Raphael y Michaelangelo.

Las Tortugas Ninja fueron creadas en 1984, y lograron un éxito inusitado para un cómic independiente y por la naturaleza de sus protagonistas.