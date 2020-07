The Nany, serie que llevó a Fran Drescher a la fama internacional tuvo una última temporada que no fue del agrado de los fans. ¿Qué pasó con los Sheffield, Niles y C.C. Babcock y por qué los fans no quisieron su final?

Con el paso de los años, una versión sobre su salida de la TV sigue cobrando fuerza, aquella donde los directivos de CBS cometieron el único error que la audiencia no pudo perdonar.

Con la idea de presentar una historia inspirada en la ‘novicia rebelde’, pero con un toque más urbano y cómico, La nana nos expuso una trama fresca y poco convencional de la mano de Drescher y Charles Shaughnessy.

Las 6 temporadas que se presentaron fueron populares, pero la última no estuvo alejada de los malos comentarios de los televidentes. La serie de CBS cayó en rating cuando los guionistas decidieron que ya no habían más recursos para mantener la tensión entre Fran y el señor Sheffield, por lo que para el ciclo 5 los casaron.

“Para mi, el gran final siempre había sido que Fran se consolidaba como la niñera de la familia y Maxwell como el empresario exitoso, pero sin jamás concentrar su relación. Pero todo cambió con la orden del canal: querían que sí o sí Fran y Maxwell se casaran y, así, aumentar la audiencia en la temporada 6. No imaginaron que las cosas saldrían al revés”, recordó Drescher en una entrevista con ABC News.

Para la actriz y los televidentes, el casamiento de los protagonistas y el embarazo de Fran Fine en la temporada 6 opacó la historia central. Pero la consolidación de la pareja no fue lo único, la unión de Niles y C.C Babcock también ocasionó problemas.

Niles y C.C Babcock, la relación que pocos entendieron - Crédito: CBS

“Esa es la única cosa de La nana que jamás entendí y que, creo, jamás entenderé. ¡C.C. y Niles fueron el agua y el aceite por años! ¿Cómo es que terminamos casados? Cada vez que leía los guiones me preguntaba por qué lo habían hecho”, recordó Daniel Davis, actor que daba vida al mayordomo de los Sheffield.

A 21 años del final de la serie, The Nany sigue vigente gracias a las repeticiones en la TV y a Internet, espacio donde sus capítulos pueden ser vistos desde hace varios años.

¿Qué pasó en el episodio The Baby Shower?

El anteúltimo capítulo, The Baby Shower, la serie contó con la participación más especial que todas: la mismísima Fran Drescher se cruzó con Fran Fine, quien no dejó pasar la oportunidad para confesarle toda su admiración, en una situación muy divertida. El objetivo de la aparición era recordarle a Fran, Niles y los espectadores que sólo quedaba un capítulo doble y, claro, incentivarlos a verlo.