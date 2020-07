Dark 3: ¿Final feliz? Directores confiesan por qué sacrificaron a Martha y Jonas

A tres semanas del final de Dark temporada 3, los fans siguen debatiendo sobre sus últimos capítulos, el destino de cada uno de sus personajes y por qué Baran bo Odar y Jantje Friese decidieron darle fin a Martha y Jonas.

El thriller de viajes en el tiempo alemán de Netflix provocó un caos en redes sociales el pasado 27 de junio, luego de que estrenara sus 8 últimos episodios y Winden dijera adiós a la plataforma. Aprovechando su éxito, los creadores de la ficción conversaron con The Hollywood Reporter y dieron detalles de su gran final.

Cuando se le preguntó si considera un ‘final feliz’ lo visto en Dark temporada 3, Baran bo Odar dijo que sí, que incluso para los dos el destino de los protagonistas era justo. “Deberían considerarlo como un ‘sacrificio necesario'”, explicó.

“Lo veo así, aunque también pueden interpretarlo como una misión suicida. Siempre me gustó la idea de que hay dos personajes que son oponentes, que luchan entre sí todo el tiempo y que tienen que darse cuenta de que no son necesarios para la historia. Para mí, es un final muy feliz darse cuenta de que no se trata solo de ti todo el tiempo”, comentó Odar.

Por otro lado, Jantje Friese explicó a detalle la escena que finaliza Dark, aquella donde vemos al grupo de personajes en el mundo original sentados y compartiendo una cena.

Dark 3 y los últimos 6 personajes que quedaron en escena - Crédito: Netflix

“Siempre supimos que queríamos salvar a Regina. Eso era lo que Claudia quería lograr y al final se lo dimos. Desde el inicio vimos esa escena como algo que puede llamarse ‘felicidad’: cena con familiares, amigos y amor entre todos”, comentó.