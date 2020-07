Star Wars: ¿qué significa Darth? Los rangos de un Sith y su significado

El universo de Star Wars está repleto de fascinantes historias e incontables personajes. De todos, los Sith siempre sobresalieron como la mayor amenaza para los protagonistas de la saga intergaláctica.

Estos personajes son famosos por dominar el Lado Oscuro de la Fuerza y sus interminables luchas con los Jedi. Sin embargo, pocos conocen la Regla de Dos creada por Darth Bane hace milenios dentro de la ficción.

Los Sith más famosos de Star Wars. Crédito: composición.

Esta regla señala que solo un maestro y un aprendiz Sith podían existir en un momento dado. Asimismo, deja en claro que la única forma de que el pupilo suba de rango era eliminando a su predecesor.

¿Qué significa Darth? La palabra evoca al Lado Oscuro de la Fuerza y sus orígenes son desconocidos. No obstante, muchos fans creen que se trata de “una contracción de “DARk lord of the siTH”.

Rey, la descendiente de los Sith que eligió la luz. Crédito: Difusión.

En cuanto al título de Darth, muchos maestros Sith bautizaban así a sus aprendices como recompensa y testimonio de supremacía. Darth Revan y Darth Malak fueron los primeros Sith en usar el título.

En la trilogía precuela de Star Wars, Darth Sidious respetó la mencionada fórmula al cambiar aprendices secuencialmente: Darth Maul, el Conde Dooku y Anakin Skywalker.

Como vimos, Palpatine presionó al joven jedi para que asesine al Dooku, dado que este sería el primer paso para abrazar el Lado Oscuro y finalmente convertirse en Darth Vader.