Piratas del Caribe 6: Johnny Deep volvería como Jack Sparrow bajo una condición de Disney

Para miles de fans, Johnny Deep sería el único que podría interpretar al capitán Jack Sparrow, ya que logró cautivar con su divertido personaje durante todas las sagas de Piratas del Caribe.

Aunque muchos estaban esperando a que el actor participe en la sexta entrega de la franquicia, sus problemas maritales con Amber Heard hicieron que se descartara su participación.

De esta manera, Disney no permitió que el artista se involucrara nuevamente en el papel y mencionó que seguiría el proyecto sin él, para la tristeza de los fans.

Sin embargo, ante unos audios filtrados en redes sociales en el que se escucha a Heard ser “agresiva” con su esposo, Depp decidió tomar acciones legales contra ella y el periódico The Sun por difamación.

Con esta noticia, el medio We Got This Covered informó que el actor podría regresar a Piratas del Caribe 6 bajo una condición impuesta por Disney.

“Si Johnny Deep gana el caso”, sería lo propuesto por La casa del ratón para ver nuevamente al capitán Jack Sparrow en la pantalla grande, lo que sería cuestión de tiempo para saber los resultados del juicio.

Por su parte, el guionista original Stuart Beattie reconoció la importante labor del actor antes de la polémica disputa legal. “Creo que ha tenido una gran carrera. Obviamente, ha hecho suyo ese personaje”, declaró a Daily Mail.

“Los niños de todo el mundo lo aman como ese personaje, así que creo que ha sido genial para él y para nosotros, así que estoy muy, muy feliz por eso”, finalizó.