Para miles de fanáticos, la última trilogía de Star Wars dividió a la comunidad de la franquicia galáctica. Esto ocurrió en su mayoría por cómo se desarrollaron las tramas, que dejaron ciertos detalles importantes sin explicación.

Quizá el más notable es que nunca se mencionó el motivo del exilio de Luke Skywalker (Mark Hamill), hasta Star Wars Episodio VIII: los últimos jedi, cuya historia fue uno de los principales motivos por la que los fans se decepcionaron.

Sin embargo, el aspecto de la versión ermitaña de Luke iba a ser distinta a como lo vimos en El despertar de la fuerza, cuyo diseño tal vez habría ocasionado nuevas discusiones entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista Christian Alzmann compartió un arte conceptual de Luke Skywalker creado en 2013 para la película Star Wars: el despertar de la fuerza. El diseño, según afirma, está inspirado en el coronel Kurtz de la película Apocalypse Now.

“Mi primera imagen que hice para Star Wars El despertar de la Fuerza. Esto fue en enero de 2013. Luke era descrito como un tipo de coronel Kurtz que se escondía del mundo en una cueva”, comentó Alzmann.

Luke Skywalker podría ser el protagonista de una nueva película

Según informa We Got This Covered, Disney estaría negociando con los hermanos Anthony y Joe Russo para la narración de un spin-off que supondría un arriesgado ejercicio para casi cualquier director que se precie.

La trama se centraría en contar qué sucedió tras la destrucción de la segunda Estrella de la muerte en el Episodio 6, ofreciéndonos una nueva perspectiva acerca de la separación del Imperio, siguiendo los pasos de Luke Skywalker hasta la disputa que tuvo con Kylo Ren.