Ha sido una semana difícil para el Archieverse. Apenas unos días después de que The CW cancelara el spin-off de Riverdale ‘Katy Keene’, Netflix ahora anunció que ha decidido cancelar El mundo oculto de Sabrina, ficción protagonizada por Kiernan Shipka.

La serie, que nos presenta a una bruja adolescente muy distinta a las que conocimos en los años 90, llegó a grabar solo cuatro temporadas en total. La información fue confirmada por The Hollywood Reporter.

La ficción, que tiene planeada estrenar su cuarto ciclo a fines de este 2020, ya ha sido despedida por uno de sus showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. “Trabajar en Chilling Adventures of Sabrina ha sido un honor increíble desde el primer día. El elenco, comenzando con Kiernan, ha sido una felicidad absoluta. Estoy más que agradecido con el elenco, escritores, editores, asistentes y los fans por el amor que le dieron a este oscuro sueño”, comentó el también jefe de contenido de Archie Comics.

Sabrina es la última serie de Netflix en llegar a su fin. El servicio de streaming anunció este año las temporadas finales de Ozark, The Kominsky Method y Dead to me.

¿Qué veremos en la temporada 4 de Sabrina de Netflix?

Kiernan Shipka es alérgica a uno de los gatos que hacen de Salem. (Foto: Insider)

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, la última temporada promete darles a los espectadores un gran final y respuestas en torno a los personajes de Greendale. “En el transcurso de los ocho episodios de la temporada 4, el aquelarre deberá luchar contra cada amenaza una por una. Con el paso de la historia, veremos cómo las brujas emprenden la guerra contra el mal con la ayuda de ‘El club de la pelea’; además, veremos a Nick ganando terreno en el corazón de Sabrina”.