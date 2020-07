Peter Pan & Wendy: Jude Law sería el Capitán Garfio en remake de Disney

View this post on Instagram

De acordo com a @variety, a Disney já escolheu os protagonistas de 'Peter Pan & Wendy', seu novo live-action. O ator Alexander Molony será Peter Pan e a atriz Ever Anderson, filha da atriz Milla Jovovich, será Wendy. As filmagens começam em breve.