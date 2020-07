El reestreno de la Liga de la justicia, con el corte de Zack Snyder, es una de las películas más esperadas por los fanáticos de DC Comics.

Se sabe que la cinta contará con escenas eliminadas, las cuales podrían presentar nuevos personajes. Uno de los héroes que podrían dar la sorpresa es Linterna Verde.

Esta información surgió en torno al fichaje de un nuevo miembro del equipo de la Liga de la justicia, que fue comentada por Snyder: "Vamos a unir a los siete".

Y es que en la versión de Liga de la justicia original, solo aparecieron seis superhéroes para luchar contra Steppenwolf: Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher).

Es así que la opción de ver a Linterna Verde en la película que se estrenará en HBO Max parece ser cierta. Solo queda esperar hasta 2021 para ver si el nuevo integrante será Hal Jordan o el Detective Marciano.

Russell Crowe volverá como Jor-El en el Snyder cut

Zack Snyder no tuvo reparos en confirmar el regreso de Jor-El, el padre biológico de Superman. El personaje fue interpretado por Russell Crowe en Man of Steel, pero no volvió a desempeñar un papel importante desde entonces.

A través de las redes sociales, los fans señalaron que el kriptoniano solo podría aparecer en un flashback y ya no como holograma. Como se recuerda, su conciencia artificial fue completamente eliminada por el villano Zod.