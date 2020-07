La familia Ingalls: caprichos, adicciones y peleas, los secretos ocultos de la serie

Una de las series que quedó para el recuerdo de los televidentes es La familia Ingalls, historia que en 1974 se ganó el corazón de sus fans por sus personajes y trama.

Ambientada en el oeste antiguo de Estados Unidos, sus nueve temporadas nos mostraron el amor de una familia liderada por Charles Ingalls, personaje que fue interpretado por Michael Landon, actor que ya era conocido por ser parte del elenco de Bonanza. Pero, ¿por qué sus caprichos y adicciones opacaron el éxito de la ficción?

La familia Ingalls, serie que se inspiró en las novelas autobiográficas de Laura Ingalls Wilder, juntó a un elenco que vio a la pequeña Melissa Gilbert como su gran protagonista, algo que Landon aprovechó para el éxito del show.

Melissa Gilbert y Michael Landon - Crédito: NBC

Si bien ambos fueron grandes amigos, como lo contó la propia actriz en una entrevista para NBC News, hubo episodios que ella no vio con buenos ojos. Tras casi ser parte de la familia Landon, Gilbert contó en su autobiografía titulada ‘Prairie Tale', que el buen ánimo del actor lo opacaba con su adicción al alcohol y tabaco.

Pero lo que quebró la relación de ambas estrellas fue el divorcio del intérprete. Tras separarse de su esposa, Michael Landon se comprometió con su maquilladora Cindy Clerico, mujer que Melissa Gilbert no aceptó y por quien discutió con el hombre que alguna vez llamó ‘padre’. Luego de años distanciados, la actriz volvió a hablar con él cuando le diagnosticaron cáncer.

Peleas y bajos sueldos en La familia Ingalls

Según relata Karen Grassle, elegida para ser Caroline Ingalls, discutía mucho con Michael Landon, entonces también productor de la serie, sobre su bajo sueldo.

Karen Grassle y Michael Landon - Crédito: NBC

“Cuando nos encontrábamos entre las diez series más vistas, le dije: ‘Bueno, creo que es hora de renegociar mi contrato’, pero Michael no quería pagarme más. Siempre se negó. Era intratable”, dijo la actriz a Closer Weekly.

Ella no fue la única que tuvo problemas con el actor. En el libro titulado Confessions of a Prairie Bitch, la actriz que hizo de Nellie Oleson, Alison Arngrim, dio detalles de las peleas en el set que tenían Katherine Mc Gregor (Harriet Oleson) y Landon. “Todos éramos muy obedientes con las órdenes de Michael, pero ella no, siempre discutía o ponía a debate sus acciones. Si bien quiso echarla de la serie, su actuación era tan buena que le fue imposible”, mencionó.

Katherine McGregor y Alison Arngrim - Crédito: ABC

Con errores y aciertos, la serie de NBC revolucionó la TV estadounidense al tocar temas poco habituales para un western, como el racismo, la adicciones a las drogas, las enfermedades terminales, el maltrato infantil y hasta los abusos sexuales.

La familia Ingalls logró grabar 204 episodios, más 4 especiales, y acabó un 21 de marzo de 1983.

Sean Penn en La familia Ingalls

La aparición del actor fue en el episodio “La voz de Tinker Jones”, de la primera temporada, que fue dirigido por su padre. Interpretó a un niño de la escuela y ni siquiera apareció en los créditos.