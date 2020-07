Footloose es una de las películas que, pese al paso del tiempo, no pasa de moda para los amantes del cine. Sus complejas coreografías, banda sonora y coloridos vestuarios han marcado a toda una generación que creció junto a Kevin Bacon en su lucha por devolver el baile y el rock al ayuntamiento donde vivía. Hoy, en el cumpleaños 62 del actor estadounidense, recordamos la verdadera historia detrás de este éxito de taquilla que ha conquistado a grandes y chicos.

¿Qué inspiró la película Footloose de 1984?

El hecho que inspiró la película Footloose tuvo lugar en un pequeño pueblo de Oklahoma (Estados Unidos) llamada ‘Ciudad Elmore’ durante el año 1980. En aquella época regía en dicha regía una política de no bailes dentro de los límites del territorio.

Dicha ordenanza se encontraba instaurada desde finales de 1800. Sin embargo, un grupo de estudiantes de la escuela secundaria empezaron a organizarse para planear su fiesta de graduación. Ellos fueron liderados por Leonard Coffee. Este joven alumno, al igual que el protagonista de Footloose, no tenía idea de las medidas que imperaban en su lugar de residencia.

Poco a poco, más jóvenes se sumaron a la causa y esta situación los hizo enfrentarse con los miembros del consejo de la ciudad que, en ese entonces, estaba bajo el mando de un ministro religioso que consideraba a esta actividad como una “herramienta del diablo”. Sin embargo, después de una extenuante votación, lograron obtener el permiso y organizar la esperada celebración.

¿Qué canciones forman parte de la banda sonora de Footloose?

El éxito de taquilla de 1984 se debió, en parte, a las pegajosas melodías incluidas en el desarrollo de la película. Artistas de la talla de Kenny Loggins, Bonnie Tyler y Sammy Hagar fueron algunos de los que colaboraron en el film.

A continuación, la lista de canciones que formaron parte de la banda sonora de Footloose.

- Footloose: Kenny Loggins

- Let’s Hear It for the Boy: Deniece Williams

- Almost Paradise: Mike Reno y Ann Wilson

- Holding Out for a Hero: Bonnie Tyler

- Dancing in the Sheets: halama

- I’m Free (Heaven Helps the Man): Kenny Loggins

- Somebody’s Eyes: Karla Bonoff

- The Girl Gets Around: Sammy Hagar

- Never: Moving Pictures

Kevin Bacon baila al estilo Footloose

El popular actor estadounidense fue invitado al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon durante el 2014 y, durante esta visita al set, se animó a interpretar escenas de la película Footloose.

Así, para el deleite de sus seguidores, el artista demostró que sus movimientos de baile siguen siendo tan impecables como lo eran en la película. Además, reveló que volver a vivir esta etapa de su vida le causó mucha alegría.