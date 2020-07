Game of Thrones, la serie de HBO, conquistó a toda una generación luego de presentar una épica historia ambientada en la época medieval donde confluía lo fantástico, los conflictos políticos y la violencia.

Luego de ocho temporadas, el show llegó a su inevitable final, pero el resultado dejó insatisfechos a los fans. Por este motivo, la cadena de televisión tiene un plan para solucionar los errores cometidos.

Según dio a conocer We got this covered, HBO está planeando una miniserie que retomará los sucesos vistos al final de la ficción y girará en torno a la emblemática familia Targaryen.

La historia contaría cómo Jon Snow trata de encontrar una manera de regresar a la vida de Daenerys Targaryen. Además, personajes importantes como Tyrion y Arya también aparecerían.

Cabe resaltar que a pesar de su criticado desenlace, Game of Thrones fue nombrada como la mejor serie original de HBO, tras una votación creada por Rotten Tomatoes. Le siguieron clásicos como Los Soprano, The Wire, Boardwalk Empire y True Detective.

Game of Thrones - Sinopsis oficial

La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la guerra por el control de Poniente, la creciente amenaza de “los otros” y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada de un antiguo rey.