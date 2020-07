Ennio Morricone y la increíble razón por la que nunca participó en las películas de Clint Eastwood

Ennio Morricone dejó un legado inigualable en Hollywood luego de 70 años de trayectoria en el mundo del cine. En ese periodo, el compositor trabajó con muchos directores, a excepción de Clint Eastwood.

De acuerdo con el libro autobiográfico del italiano, la relación que llevaba con el cineasta estadounidense se basaba en el respeto mutuo y no en una sólida amistad, a pesar de que sobre el escenario se comportaran como viejos conocidos.

Ennio Morricone es reconocido por haber compuesto más de 400 canciones para el cine y la televisión. (Foto: AFP)

¿Cómo se conocieron Ennio Morricone y Clint Eastwood?

Ennio Morricone y Clint Eastwood se conocieron en 1966 durante la producción de El bueno, el malo y el feo, film que lanzó al estrellato al compositor y al estadounidense en el género western.

Posteriormente, coincidieron en 1970, año en el que el italiano compuso la banda sonora para la película Dos mulas y una mujer, producción que tuvo como protagonista a Eastwood.

Para ese entonces, Eastwood ya era un actor consolidado en las producciones wéstern de Sergio Leone, quien años antes le había dado la oportunidad a Morricone de trabajar en Hollywood.

¿Por qué Ennio Morricone nunca trabajó con Clint Eastwood?

La razón por la que Ennio Morricone nunca participó en una producción de Clint Eastwood fue por respeto y fidelidad a Sergio Leone, el director que les dio visibilidad artística a ambos.

“Cuando se convirtió en director, Eastwood me llamó. Le dije que no por consideración hacia Leone. No me apetecía hacer música para él, intérprete de tantas películas de Sergio”, señala el destacado compositor en su libro autobiográfico.

Sergio Leone fue un destacado guionista y director estadounidense del género western. (Foto: AFP)

Además, el italiano añade que Clint Eastwood lo llamó hasta dos veces antes de comprender su decisión de no trabajar con él. “Me sentí aliviado, cuando supe que había empezado a componer sus temas él mismo”, puntualizó Morricone.

¿Cuándo se encontraron Ennio Morricone y Clint Eastwood?

La ocasión más recordada por los fanáticos ocurrió en el 2007, cuando Ennio Morricone fue galardonado con un Óscar honorífico por su larga trayectoria en el cine.

En esa oportunidad, Clint Eastwood fue el encargado de entregarle la estatuilla dorada. No obstante, una noche antes, fue el mismo director estadounidense quien le dio una sorpresa al compositor italiano.

Uno de los pocos encuentros que tuvieron Morricone y Eastwood sucedió en el 2007 durante la entrega de los Premios Óscar. (Foto: Getty Images)

“Fue precioso, se unió a la fiesta que me dieron en el Instituto Italiano de Cultura. Llegó sin decir nada a nadie, por propia iniciativa, para saludarme. Hacía 50 años que no nos veíamos”, recordó Ennio Morricone.