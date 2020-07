Sylvester Stallone ha inmortalizado a personajes como Rocky Balboa y Rambo. El actor estadounidense, de origen italiano, se ha convertido en uno de los referentes más importantes del cine de acción en Hollywood.

Sin embargo, su camino al éxito no fue fácil. El intérprete logró convertirse en uno de los favoritos del público, pese a que su talento para la actuación ha sido cuestionado en varias oportunidades.

Su historia es una muestra real de que la perseverancia es uno de los factores más importantes para alcanzar el éxito en el mundo del cine. Conoce más sobre la historia de superación del gran Sylvester Stallone, en conmemoración de su cumpleaños número 74.

Una historia de superación

Nacido el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, Sylvester Stallone tuvo que batallarla desde su nacimiento. Por complicaciones en el parto de su madre, las enfermeras tuvieron que usar dos fórceps para evitar que sufriera algún daño cerebral permanente o, incluso, la muerte. Este suceso le dejó secuelas visibles en la forma de su rostro y de hablar, lo que posteriormente se convertiría en un signo característico de sus personajes.

Desde muy joven pudo sentir el rechazo. Mientras formaba parte del teatro de la Universidad de Miami, le repitieron una y otra vez que la actuación no era lo suyo. Pese a ello, Stallone decidió perseguir su sueño de llegar a Hollywood.

En el año 1970 llegó su primera oportunidad, un papel en la película erótica titulada The Party at Kitty and Stud’s. Luego de ello solo pudo participar en proyectos cinematográficos y comerciales de televisión que no tuvieron relevancia y pasaron fácilmente al olvido. La falta de dinero no hacían más que empeorar su situación.

Sylvester Stallone y su perro Butkus

El actor estadounidense tenía un vínculo muy estrecho que lo unía a su querido perro Butkus. Incluso en sus épocas más difíciles, el can estuvo de su lado, aunque muchas veces no podía alimentarlo debido a la falta de dinero.

La situación para Sylvester Stallone fue tan difícil a inicios de su carrera que en 1975 tuvo que vender a su querido amigo al dueño de una tienda de licores en Nueva York, por tan solo 40 dólares.

El actor, entre lágrimas, tuvo que aceptar la oferta. Sin embargo, le pidió al hombre que no revendiera a Butkus, ya que tenía planeado recuperarlo. Y fue lo que hizo. Apenas vendió la idea de Rocky, volvió al lugar para rescatar a su amigo. Pese a que el dueño de la licorería se negó a devolverle al perro al inicio, aceptó encantado luego de que Sylvester Stallone le ofreciera 15.000 dólares por el animal.

El vínculo entre Stallone y Butkus duró mucho más allá del año 1980, cuando el can falleció de un ataque al corazón. El actor lo recuerda aún y suele compartir en redes sociales algunas fotografías con él, en donde cuenta su historia de amistad.

El éxito de Sylvester Stallone y Rocky

Llegó un punto en la vida del actor en el que estaba harto de participar de producciones que no tenían trascendencia, por lo que decidió escribir y protagonizar su propia historia.

Todo empezó luego de que asistiera a una pelea de box entre Muhammad Alí y Chuck Wepner, la misma que causó un gran impacto en los medios. Pese a que ‘El Campeón’ ganó la pelea, la resistencia de Wepner sorprendió al mundo entero.

Sylvester estuvo presente en todo el espectáculo y decidió escribir un guion basado en el mismo, así fue como nació la historia de Rocky. Le tomó tres días realizar la primera entrega y logró venderla a un precio casi insignificante con una sola condición: él sería quien protagonice la película.

Los productores no confiaban en su talento artístico, por lo que incluso le ofrecieron la suma de un millón de dólares para liberar el papel protagónico y que este fuera interpretado por actores reconocidos. Pero se negó rotundamente.

El resto es historia. Sylvester Stallone logró alcanzar el éxito que muy pocos han tocado y se ha convertido en un actor muy querido por el público. Además, ha realizado trabajos como director y productor de cine.