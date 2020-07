Star Wars: Brie Larson confiesa que hizo audiciones para la nueva trilogía

Brie Larson es conocida por interpretar a Carol Danvers en Capitana Marvel, papel que la hizo conocida en el mundo. Sin embargo, antes de pertenecer al UCM, la actriz deseaba ser parte del elenco de Star Wars.

Así lo confirmó en su canal de YouTube, en donde indicó que realizó las pruebas para diferentes papeles de la nueva trilogía de Star Wars.

“Hice una audición para Star Wars también y para Los Juegos del hambre, incluso para el reboot de Terminator. De hecho, hoy mismo me he acordado del reboot de Terminator porque se me ha pinchado una rueda y la última vez que se me pinchó una rueda era cuando estaba yendo a mi audición para Terminator. Se me pinchó una rueda y no conseguí el papel”, recordaba la actriz.

A pesar que Larson no aclaró para qué películas de Star Wars o de Terminator pasó las pruebas, es extraño imaginar a Brie Larson en el papel de Rey o el que interpretó Emilia Clarke en Terminator: Génesis.

Brie Larson tendría una aparición especial en cinta de la Fase 4 del UCM

Sin embargo, eso no sería todo. Fuentes de WGTC aseguran que Capitana Marvel, una de los personajes más populares de la franquicia de superhéroes, estaría lista para hacer su aparición en una de las películas de la Fase 4.

El personaje interpretado por Brie Larson tendrá un cameo en el torneo clandestino en el que Shang-Chi participará para hacerse con ‘los diez anillos’.