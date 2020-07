Reconocida internacionalmente por interpretar a Ámbar Smith en la serie original de Disney Channel Soy Luna, Valentina Zenere ahora participa en la mundialmente conocida producción de Netflix Las Chicas del Cable. Con tan solo 23 años, la joven actriz tiene otras facetas como ser modelo y cantante; sin embargo, sus actuaciones son las que la han llevado a la fama.

Desde su primera aparición en televisión, en la serie Casi Ángeles, Zenere ha mostrado más de una transformación total en sus diversas interpretaciones. Actualmente, la joven actriz forma parte de la trama de la segunda parte de la temporada 5 de Las Chicas del Cable. Conoce sobre esta y sus otras actuaciones.

¿Quién es Valentina Zenere?

Nacida en Buenos Aires, Argentina, en 1997, Valentina Zenere es una actriz, modelo y cantante conocida por interpretar el personaje de Alai Inchausti en Casi Ángeles; a Ámbar Smith en la serie Soy Luna; y a Camilla Salvador en Las Chicas del Cable.

Su máximo reconocimiento lo ha logrado en la serie Soy Luna, con la cual ha realizado giras internacionales por América Latina. Además, Zenere ha sido premiada como Villana Favorita en los Kids Choice Awards de México, Colombia y Argentina.

Valentina Zenere en Las Chicas del Cable

Junto al estreno de la segunda parte de la última temporada de Las Chicas del Cable, el 3 de julio de 2020, aparece Valentina Zenere para interpretar a Camila Salvador, una cantante estrella de ópera que ayuda a Lidia, Francisco y Elisa a sacar a sus amigas de centro penitenciario.

Durante una entrevista para el diario La Nación, la joven expresó su alegría en participar en la producción española. “Cuando me lo propusieron me puse muy nerviosa, no solo porque se trata de una serie consagrada a nivel mundial, sino porque yo sé lo que se arma cuando un producto está funcionando, lo que se genera en el equipo, con la gente de maquillaje y vestuario, con los de técnica, que todos empiezan a funcionar como una familia”, declaró.

Valentina Zenere en Soy Luna

Su éxito internacional se lo debe a la interpretación de Ámbar Smith en la serie Soy Luna. En la producción original de Disney Channel muchas la recuerdan como la villana favorita que conquistó a más de un fan con sus canciones y su actuación en la serie.

Valentina Zenere en Casi Ángeles

Con tan solo 15 años, Valentina Zenere fue parte del reparto principal de Casi Ángeles, en la temporada 4 de la producción argentina. Su papel fue interpretar a Alai Inchausti, una de las protagonistas en la serie.

Instagram de Valentina Zenere

Tras participar en Soy Luna, la serie original de Disney Channel, la joven actriz se convirtió en una figura internacional. Ello le permitió convertirse en una figura influenciadora en las redes sociales. Hasta julio de 2020, Zenere cuenta con más de 6.5 millones de seguidores, lo cual la convierte en una de las argentinas con mayor cantidad de fanáticos en Instagram.