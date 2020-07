Oliver Stone es conocido por su trilogía de películas basadas en la Guerra de Vietnam. De todas, Nacido un 4 de julio sobresalió por el compromiso de Tom Cruise para dar vida a Ron Kovic, un soldado veterano paralítico que se manifiesta en contra de dicho conflicto.

Su interpretación fue recompensada con un Globo de Oro a Mejor Actor y el respecto de sus seguidores, quienes hasta entonces lo seguían como “el chico bonito de Hollywood”. No obstante, pocos conocen lo lejos que estuvo dispuesto a llegar para honrar la memoria del Kovic.

A Tom Cruise no le bastó con leer todo sobre la Guerra de Vietnam, participar en campos de entrenamiento militar ni visitar hospitales para conocer a los veteranos. Para el actor, tanto su mente como su cuerpo debían experimentar el sufrimiento de los mencionados.

De acuerdo al libro Tom Cruise: An Unauthorized Biography de Andrew Morton, el director Oliver Stone convenció a Cruise de que se inyecte una sustancia química para paralizar temporalmente su piernas, con el objetivo de lograr más realismo.

Para fortuna del actor, el seguro médico de la producción desestimó la idea del cineasta a tiempo. En el peor de los casos, habría podido quedar incapacitado permanentemente entre otros efectos secundarios no deseados.

Born on the Fourth of July - Sinopsis oficial

Inspirada en la autobiografía de Ron Kovic. La historia nos presenta a un joven que se alista como voluntario para ir a la guerra de Vietnam, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor. Sin embargo, sus convicciones cambiarán radicalmente cuando regrese como veterano de guerra.

“Tiene un gran poder visceral. Cuanto más específica es, más asombrosa se vuelve [...] Es la película, no documental, más ambiciosa sobre la experiencia de Vietnam”, dictaminó la crítica especializada de The New York Times.