Dark es la serie de Netflix más comentada de las últimas semanas, a consecuencia del estreno de su tercera temporada. De inicio a fin, la atención de los espectadores fue secuestrada por la compleja trama y los incontables misterios del show.

Poco antes de su final, la plataforma de streaming la nombró como su mejor serie original, pero los reconocimientos no se detendrían allí. Para asombros de sus seguidores, también se habría posicionado como la más popular.

A través de Instagram, el director de Dark, Baran bo Odar, compartió una estadística impactante de la plataforma Flixpatrol. Según sus últimos estudios, la serie alemana se ha convertido en la más vista a nivel mundial.

Como podemos constatar en la publicación, Dark ha superado otras grandes producciones como Snowpiercer, Floor is Lava, The order y The Sinner. Les siguen: 13 Reasons why, All for love, The king: eternal monarch, It’s okay to not be okay y Pablo Escobar, el patrón del mal.

Dark - Sinopsis oficial

Dark es una serie alemana de suspenso y ciencia ficción, producida por Netflix. Se sitúa en un pequeño pueblo, llamado Winden. Tras la desaparición de un niño, se exponen los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias, mientras lentamente viajan en el tiempo que abarca tres generaciones.