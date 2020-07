La última entrega de Star Wars, The Rise of Skywalker, no convenció a los fans y obligó a la compañía a replantearse el rumbo de la franquicia. Entre todas las opciones, los rumores sobre el regreso de George Lucas no dejan de crecer en las redes sociales.

Según dio a conocer We Got This Covered, el creador de la saga intergaláctica está deseoso de desarrollar una nueva trilogía que sirva como secuela directa de la historia original: Una nueva esperanza, El Imperio contraataca y El retorno del Jedi.

George Lucas podría tomar el control de la franquicia. Créditos: Composición

Cabe recordar que George Lucas siempre quiso realizar el séptimo, octavo y noveno episodio. Sin embargo, Disney descartó las ideas que presentó y lo apartó de los futuros proyectos.

Aparentemente, el cineasta quería explorar el lado científico de la Fuerza entrando en el “mundo microbiótico”. La historia habría girado entorno a Luke, Leia, han Solo, R2-D2 y C-3PO, pero ahora tendría que buscar nuevos actores que ocupen sus roles.

Star Wars: the rise of skywalker no agrada a George Lucas

Las tres películas habrían presentado criaturas llamadas Whills que se alimentan de la Fuerza y controlan el universo. Según el creador de la saga, los Whill usan a los humanos como recipientes para moverse por el mundo.

Cabe resaltar que estas nuevas películas no borrarán de la continuidad a la última trilogía de Disney, dado que serán ambientadas en otra parte de la galaxia. De este modo, todos los rumores sobre su eliminación de la historia oficial quedarían descartados.