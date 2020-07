El universo extendido de DC parecía volver con fuerza, gracias al futuro estreno de la original Justice League en HBO Max y el regreso de Henry Cavill como Superman. Todo parecía muy bueno para ser verdad y efectivamente no era la realidad.

En repuesta a las últimas noticias sobre su retorno al DECU, Cavill declaró que hasta el momento no ha firmado contrato alguno con Warner Bros. que asegure su retorno como el Hombre de Acero.

“La cantidad de especulaciones, lo que leo en Internet, es extraordinaria y, a veces, frustrante. Ves a personas diciendo cosas como un hecho. No, ese no es el caso. Eso no ha sucedido, y esa conversación no está sucediendo”, explicó.

A pesar de la confusión, el actor encuentra positivo el entusiasmo de las personas por un personajes tan fantástico como Superman. “Si la gente está hablando sobre eso, está bien porque significa que quieren volver a ver al personaje”, finalizó.

Tras el estreno de Justice League en 2017, Henry Cavill se desvinculó del Universo Extendido de DC para participar en otros proyectos por tres años. Sin embargo, sus seguidores no pueden dejar de relacionarlo con el Hombre de Acero.

Durante ese tiempo alejado del personaje, el actor ha intentado reinventarse. Entre sus últimos trabajos figura Misión Imposible 6, The Witcher y Enola Holmes. Otro se trata de Night Hunter, una película menor que no convenció a sus fans.