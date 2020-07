Uno de los clásicos de los 80 que los televidentes no pueden olvidar es sin suda Los magníficos, ficción que fue vista en el Perú y ganó una legión de fans.

La serie, que hasta el día de hoy cuenta con repeticiones en diversos países, fue protagonizada por George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz y Mr. T, actores que lograron gran popularidad en su momento. Sin embargo, ¿sabías que dos de ellos no podían ni verse en el set de grabación?.

John “Hannibal” Smith, interpretado por el fallecido Peppard, y el sargento Mario Baracus (el actor y boxeador Laurence Tureaud, más conocido como “Mister T”) se lucían juntos en la serie, pero detrás de cámaras la relación que mantenían era insoportable.

De acuerdo a The Guardian, la relación de los dos actores se agrietó desde el comienzo, sobre todo del lado del veterano actor, quien no podía entender cómo el expugilista tenía más fama que él. No era solo eso, el mal ánimo se incrementó cuando George Peppard supo que su compañero cobraba más que él. Incluso se llegó a decir que el resto del elenco ejercía de mediadores entre los dos ya que no hablaban más allá de sus diálogos en escena.

Con el tiempo, las asperezas no se limaron, y todo el equipo aprendió a trabajar en medio de un conflicto que duró hasta los últimos días de la producción.

Mr. T no era el único con problemas con Peppard. En las primeras temporadas había una mujer en el equipo, una periodista, Amy Amanda Allen, papel que recayó en la actriz Melinda Culea.

Los magníficos y lo que nunca se contó del elenco - Crédito: NBC

Tras ser reemplazada por Marla Heasley, ambas admitieron que fueron despedidas debido a que se pelearon en el set con ‘Hannibal Smith’.