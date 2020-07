A pesar que el universo cinematográfico de DC tuvo un mal comienzo en los cines, los estrenos de Aquaman y Wonder Woman mostraron que no todo estaba perdido y ahora parece que la compañía tiene grandes planes para las futuras películas, después del estreno de The Flash.

Según informa el sitio web FanDome, los grandes anuncios del estudio se darán en la convención virtual que lleva el mismo nombre. La fecha del evento está programada para el 22 de agosto y según informa el portal, se revelarán dos películas.

Se cree que una de las producciones que se anunciarán será Black Adam, la cual está protagonizada por Dwayne Johnson, mientras que la segunda aún es un misterio.

Entre las opciones destacan The Suicide Squad y Shazam 2, secuelas que serían parte del nuevo universo cinematográfico de DC Comics.

Actualmente, las dos películas secretas ya no aparecen en el menú desplegable, pero gracias a la captura de pantalla que hizo la cuenta de Twitter DC Brasil, se puede observar este detalle.

Black Adam: Dwayne Johnson confirmó la aparición de la Justice Society of America

La noticia fue confirmada por el actor mientras se daba la presentación de Jumanji: El siguiente nivel, donde reveló lo siguiente: “Les presentaremos, al mundo, a la Sociedad de la Justicia de América”.

Black Adam no solo será una cinta de origen, sino también servirá para la aparición del primer grupo de superhéroes en la historia de los cómics.