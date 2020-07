Bob Gale: “Volver al futuro desafió las etiquetas”

Volver al futuro, la historia del inquieto adolescente Marty McFly y del científico ‘Doc’ Emmett Brown, celebra mañana 35 años desde su estreno y Studio Universal emitirá una maratón con las dos películas dirigidas por Robert Zemeckis. La República y otros medios de Latinoamérica conversamos con Bob Gale, uno de sus guionistas, quien explicó por qué la película pertenece hoy al cine de culto.

PUEDES VER Volver al futuro: la película más famosa de viajes en el tiempo regresa a Netflix

¿Cuando escribió Volver al futuro, imaginó que se iba a convertir en un fenómeno?

Absolutamente no. Es asombroso ver cómo se ha vuelto un fenómeno mundial. Cuando proyectábamos hacer la película, solo pensábamos en que nos dieran el financiamiento. Nuestra audiencia primaria éramos nosotros mismos. Nos tomó mucho tiempo que nos dijeran ‘sí, vamos a hacerla’. Empezamos a trabajar con Universal Studios en 1981, presentamos dos borradores y recibimos muchas objeciones en los primeros bocetos, pero al final salió.

¿A qué atribuye el éxito del filme?

Creo que los viajes en el tiempo son historias que no tienen tiempo, y no hay ninguna otra película que muestre claramente esto. No sabíamos que iba a resonar tanto, no solo en audiencias, sino hasta hoy. Creo que la razón es porque todos los seres humanos, sean de donde sean, se preguntan cómo han sido sus padres cuando eran niños y qué hacían.

PUEDES VER Volver al futuro: Superman salvó al doctor Brown en su viaje en el tiempo

¿Qué es lo que recuerda sobre el proceso de escritura del guion?

Solo escribíamos lo que teníamos en la cabeza y teníamos que elegir cuál era nuestro personaje principal. La decisión que tomamos es que Marty iba a ayudar a su padre a convertirse en un hombre, en una mejor persona.

¿Cómo ha visto la evolución de guiones de las películas de ciencia ficción?

Algo que me parece bueno de Volver al futuro es que desafía las clasificaciones y etiquetas: es ciencia ficción, es comedia, es todo. Integramos todos estos géneros, algo que ya no veo tan seguido. No hay ese crossover ni tampoco quieren hacer películas que crucen géneros, hay mucho dinero de por medio y no toman riesgos, porque los riesgos son peligrosos. Pero con Volver al futuro, la gente experimenta todos estos géneros y quiere ver más de eso. Parasite un poco que lo hizo, era una película con relaciones humanas y a la vez graciosa. Creo que es de las mejores que he visto en los últimos años.

Esto es parte del legado de la película al cine…

Es muy difícil de responder, pero el hecho de que la película haya profundizado tanto en el tema del viaje en el tiempo me hace pensar, por ejemplo, cuando estaba viendo Avengers: Endgame y a Robert Downey Jr. Me paré de la butaca. Era como ‘toda esta idea salió de Volver al futuro’. Alguien me dijo alguna vez que la película iba a ser como el referente de la próxima generación. Es un filme con un gran director, grandes actores y una gran historia. Los planetas se alinearon y ahora estoy agradecido de que tantas generaciones la vayan a ver.

¿En qué proyectos está trabajando y cuál es su opinión sobre los cambios que hay en la industria del cine por la pandemia del Covid-19?

Estoy trabajando en el musical del Volver al futuro que abrió en Manchester, pero por el coronavirus se detuvo. En cuanto a lo que pasa en la industria cinematográfica, es algo escalofriante para todos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer películas de nuevo con todo este distanciamiento social?

PUEDES VER Volver al futuro: la historia del actor que demandó a productora por usar un doble

Si se diera, ¿cómo escribiría Volver al futuro hoy?

No me gusta mucho esa idea. Ciertamente, un chico de otro 2020, no de este, no querría regresar en el tiempo para ir a casa por todo lo que está pasando con el coronavirus. Obviamente, uno de los grandes cambios que haría este chico, diferente, serían las redes sociales. En 1985 tenías a un muchacho que no tenía iPhone, ese sería el lugar al que iría, a ver cómo era la vida cuando no había celulares.

Si pudiera variar algo del pasado para cambiar su presente o futuro, ¿a qué época le gustaría ir?

De tanto leer ciencia ficción y viajes en el tiempo, entiendo que nunca viajas al pasado para mejorar las cosas, sino para empeorarlas. Pero en mi caso, en 1940 mi madre era una artista de música y tenía un ensamble que se llamaba Maxime y sus hombres que se presentaba en clubes nocturnos. Me gustaría volver en el tiempo solo para ver a mi mamá.