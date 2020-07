Una de las parejas más adoradas de la serie de televisión Grey’s Anatomy no se habla más. Ellen Pompeo reveló que no ya no mantiene contacto con Patrick Dempsey, coprotagonista de la serie.

En la ficción, Pompeo interpretaba a la doctora Meredith Grey y Dempsey encarnaba al doctor Derek Shepherd, que abandonó la serie en 2015, luego de que su personaje falleciera.

“No hemos hablado desde que abandonó la serie”, contó Pompeo en diálogo con el programa de Facebook Red Table Talk en el 2018. Pero este distanciamiento no es casual.

En enero del 2018, la actriz declaró a The Hollywood Reporter que luchaba por un sueldo acorde a “lo que ella merecía”, pues, durante años, cobró menos que su coprotagonista de la ficción.

En dicha entrevista, también mencionó que la producción utilizaba a Dempsey como argumento para continuar dando una negativa a su pedido. “No te necesitamos, le tenemos a él”, relató.

La actriz aseguró que hubo ocasiones en las que le propuso a su compañero una unión para negociar, pero el actor nunca estuvo interesado en eso.

“Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco” indicó Pompeo. (Foto: ABC)

“Podría haberme ido, ¿por qué no lo hice? Es mi serie, soy la número uno. Estoy segura de que sentí lo que muchas otras actrices: ¿por qué debía dejar un gran papel por un chico? Sientes ese conflicto, y luego concluyes: ‘No voy a dejar que un hombre me saque de mi propia casa”, dijo Pompeo.

“Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco”, indicó la actriz, quien logró un acuerdo con ABC Studios por un sueldo de 20 millones de dólares por dos nuevas temporadas. Asimismo, también fue designada como productora.

“No tengo ningún tipo de resentimiento contra él. Es un actor maravilloso e hicimos la mejor televisión que podríamos haber hecho juntos. Es un hombre con mucho talento. Trabajamos juntos durante 11 años increíbles”, concluyó quien interpreta a Meredith Grey, una de las pocas actrices que ha hablado con tanto detalle de un proceso de negociación salarial.