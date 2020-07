To all the boys 3: Noah Centineo y Lana Condor revelan detalles de la tercera entrega

‘A todos los chicos de los que me enamoré' es una de las franquicias más conocidas de Netflix y que cautivó a miles de fans desde la primera entrega. Las películas basadas en el libro de Jenny Han causaron mucha aceptación en los espectadores.

Debido al éxito, la plataforma de streaming decidió confirmar una tercera parte y Noah Centineo junto a Lana Condor, protagonistas de la cinta, expusieron un adelanto de lo que vendrá en ‘To all the boys: siempre y para siempre‘ el pasado martes a través de una transmisión en vivo.

To all the boys 3 - Lana Condor y Noah Centineo

En el evento, los actores interpretaron a sus personajes y citaron algunas líneas de lo que se llegará en la tercera película, lo cual sugiere que la relación de Lara y Peter tendrá un nuevo conflicto en escena.

La esperada secuencia coloca a los protagonistas en un restaurante donde el joven le pregunta a su amada: “Pensé que entrarías, pero sinceramente estaba un poco nervioso por lo que sucedería si no lo hicieras”, lo que se puede asumir como una aceptación universitaria.

“Sí, totalmente”, responde distraídamente Lara. “Escucha, Peter, hay algo que necesito decirte”, continúa Jean; sin embargo, antes de seguir con su conversación, ella recuerda su primera salida pública con él en ese mismo lugar como pareja falsa.

“Hay algo de discordia. Realmente no sé si Peter está captando lo que Lara Jean está dejando de lado”, bromeó Condor durante la transmisión en vivo.

Aunque todavía no hay una información oficial de cuándo llegará la película a Netflix, la producción informó que la ficción fue grabada a la par de “PD. Todavía te quiero”, por lo que solo es cuestión de esperar para presenciar el esperado final.