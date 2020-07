George A. Romero regresa de la muerte, pero no cómo tantas veces presentó a los zombies en sus cintas. Se trata de una película suya que verá la luz luego de haber permanecido perdida por años y que ya ha sido restaurada.

Se trata del film “The Amusement Park” filmada en 1973, cuya labor de restauración y futura distribución ha emocionado a su fiel legado de fanáticos.

De acuerdo con Suzanne Desrocher, productora de la película y viuda del cineasta, esta sería “su película más terrorífica”, agregando que “tiene el sello único de Romero en toda su extensión”. Ella lideró la restauración de la película en 4K junto con la “George A. Romero Fundation”.

La producción fue protagonizada por Lincoln Maazel quien encarna a “un hombre anciano que se encuentra desorientado e increíblemente aislado mientras los dolores, tragedias y humillaciones de envejecer en EE. UU. se manifiestan en montañas rusas y multitudes caóticas”.

“The Amusement Park” fue encargada al realizador por la Sociedad Luterana de Estados Unidos. Ellos querían una cinta para crear conciencia sobre el envejecimiento y el abuso a adultos mayores. En ese sentido, Romero realizó una alegoría en clave de horror sobre la adultez tardía.

“The Amusement Park” ya había sido mencionada en la prensa especializada hace dos años cuando se la descubrió. En ese entonces, el autor y colaborador de Guillermo del Toro, Daniel Kraus, vio una edición de la película y también indicó que se trataba de “la película más abiertamente espeluznante de Romero”, además de ser “una revelación”.

El próximo 16 de julio se cumplen tres años del fallecimiento de Romero, una de las mentes más brillantes e influyentes del terror, llegando a ganarse el apelativo de “padre del zombie moderno”.

Fue con “Night of the Living Dead” que el director y guionista cimentaría las bases del subgénero zombie como elemento narrativo. Lo que sirvió de inspiración a autores de las más modernas obras “28 Days Later”, la saga de videojuegos “Resident Evil” y la serie “The Walking Dead”.