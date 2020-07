Tortugas Ninja: Nickelodeon confirma reboot de la saga

Las Tortugas Ninja se preparan para una nueva aventura. Nickelodeon, dueño de la franquicia, anunció que está trabajando en un reboot de la saga.

La película estará hecha con CGI y será dirigida por Jeff Rowe, con guion de Brendan O’Brian. Además, se sabe que Nickelodeon no utilizará el estilo de la más reciente caricatura de los personajes, Rise of the teenage mutant Ninja Turtles.

PUEDES VER Joker: David Ayer asegura que el Joker de Suicide Squad es el mejor

Este nuevo diseño fue blanco de críticas, ya que era diferente a las tortugas tradicionales. Sin embargo, la serie animada cuenta con buena recepción por parte del público, algo que Nickelodeon quiere aprovechar para lanzar la nueva cinta de los héroes.

“Estamos ansiosos de ver lo que pueden hacer, y sé que Ramsey Naito y su equipo están emocionados por llevar a Nick Animation Studio en otra gran dirección con su primer película teatral animada por computadora”, dijo el presidente de Kids & Family, Brian Robbins.

Aún no hay una fecha de estreno para esta nueva película, aunque se espera que Nickelodeon brinde noticias de las nuevas tortugas en las próximas semanas.

PUEDES VER Estrenos Netflix julio 2020: series y películas que llegan al servicio de streaming

Después de 25 años, se volverá a publicar un cómic de las Tortugas Ninja

Los creadores de las TMNT, Kevin Eastman y Peter Laird, volverán a reunirse para traer de vuelta un nuevo título protagonizado por las Tortugas el verano del 2020.

El anuncio apareció en el número 100 de las Tortugas Ninja, publicado hoy en Estados Unidos. Como se aprecia en la imagen compartida en redes, se conoce el título: El último ronin.