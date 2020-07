El cine, como imagen y sonido en movimiento, nos permite expresar los conceptos y sentimientos más complejos del alma humana. En este sentido, la comunidad LGTBI halla en el séptimo arte una ventana de reflexión sobre su presencia, cada vez más visible, en la sociedad. En nuestro país, el Festival de Cine Gay, Lésbico, Trans, Bi de Lima, OutfestPerú, es prueba de ello.

Bajo la máxima “El orgullo no está en cuarentena”, este festival, que va del 1 al 7 de julio, se reinventó para sobrellevar la pandemia de COVID-19 en el país. Por ello, su edición número 17 estrena formato virtual, con talleres, conversatorios y 67 títulos que ponen la diversidad sexual en el centro del debate.

Outfest Perú: un cine para el cambio

En entrevista para La República, el director del festival, Rolando Salazar, declaró el germen de la idea nació a fines de los años noventa, en los encuentros artísticos LGTBI. Desde entonces, pasando por las primeras ediciones entre películas pirata y malabares para formalizar y enriquecer su catálogo, OutfestPerú ha ido creciendo bajo la idea de un cine como herramienta de cambio social. Tan es así que ni el coronavirus ha podido doblegar la motivación del equipo. “Lo que parecía una aventurilla de niños, al final se ha convertido en un activismo”, apunta.

Desde su punto de vista, el cine se abre a tres objetivos fundamentales: visibilizar, sensibilizar y educar. “Es importante que la gente vea que somos una diversidad y no un estereotipo”, comenta Rolando, y apuesta por las miradas distintas en las historias que presentan, con títulos que interpelen al espectador, como ‘Lemebel’ (Chile, 2019), y que, además, señalen cuánto se ha hecho y cuánto falta hacer en un país como el Perú.

Con el arribo de la pandemia de COVID-19, muchos de sus planes se complicaron. El distanciamiento social los empujó a iniciar una edición online, ya que, pese a las dificultades, era necesario abrir esta ventana de cine LGTBI. Así como su eslogan anuncia que “el orgullo no está en cuarentena”, por desgracia, la homofobia tampoco. Además, “el confinamiento es como una metáfora de volver al clóset (…) Y, para nosotros, el clóset es el enemigo”, asegura el director de OutfestPerú.

¿Qué películas LGTBI proyecta OutfestPerú?

La 17º edición del Festival de Cine Gay, Lésbico, Trans, Bi de Lima ha reunido más de 60 piezas cinematográficas, entre largometrajes, cortos y documentales, que podrán verse de manera online. La mayor parte estará disponible en su página web en las fechas programadas, por un aporte mínimo de 3 soles.

A su vez, una selección de películas se transmitirá desde la plataforma de Joinnus, con la posibilidad de verlos de nuevo mientras dure el festival. Entre ellos, destaca el documental ‘Lemebel’, acerca del fallecido escritor y performer chileno, estrenada en Berlín el año pasado. También se encuentra la cinta peruana ‘Mapacho’, situada en la Amazonía, que narra el enredo amoroso entre un mototaxista y una mujer trans.

En total, siete títulos componen el plato fuerte del festival, como parte de la Competencia internacional, que, además de las ya mencionadas, incluye las siguientes películas: ‘Grietas en el patriarcado’ (Alemania, 2020), ‘Un viaje en taxi’ (México, Singapur, 2019), ‘Tal como soy’ (España, 2019), ‘Los días particulares’ (México, 2019) y ‘Be Happy!’ (España, 2019).

El debate y el intercambio de ideas también están presentes en esta edición de OutfestPerú. El festival pone sobre el tapete discusiones alrededor de la gestión cultural LGBTI en el Perú, la representación de la comunidad trans en el cine, o la odisea de llevar a cabo festivales que celebren la diversidad sexual en una América Latina remecida por la pandemia.

La programación completa, con fechas y horarios de cada película y conversatorio de esta edición, se encuentra en el siguiente enlace: outfestperu.com/programacion.

La importancia de la presencia LGTBI en el cine

El tema de la representatividad de la comunidad LGTBI en el cine apunta a numerosos matices. Desde la visión de Rolando Salazar, al momento de seleccionar las películas del festival, prefiere las propuestas que interpelan, más cercanas al circuito independiente, pues rescata de sus historias el tratamiento de problemáticas presentes de las se habla muy poco, como pueden ser los homosexuales de la tercera edad. “No todo es matrimonio igualitario y punto”, señala.

“Hay títulos que se cuestionan mucho el activismo, hay miradas que critican el ‘pinkwashing’, las marcas que utilizan los colores del orgullo solo por moda, y dentro de la empresa no hacen absolutamente nada por las personas LGTB”, agrega Rolando. En esta variedad de miradas, apunta, un festival de cine puede contribuir con, por ejemplo, un joven de la comunidad que acude a un centro cultural, mira una película, y esta lo incentiva a que, más adelante, se anime a luchar por sus derechos en los espacios públicos.

Por otra parte, Mónica Delgado, periodista y crítica de cine, indicó para La República que no considera que todas las películas tengan un rol pedagógico. Sin embargo, estas “se podrían instrumentalizar después, más allá de sus fines de entretenimiento o de cine de autor, y podrían contribuir a formar nuevas discusiones sobre cómo se está representando [la comunidad LGTBI]”.

Además, la crítica señala que “el cine no puede definir un modo de pensar”, sino que “va a acompañar procesos. Si este proceso no se da en la vida social o política, no se va a reflejar en las películas”. De este modo, el cine peruano mediría la temperatura de nuestro tiempo, de los prejuicios que continúan arraigados y de la ausencia de representaciones complejas de la comunidad LGTBI.

Delgado considera que el cine no debe permanecer en la representación de personajes LGTBI, sino que esta visibilidad debe ser también laboral, que se traduce en más personas de la comunidad dentro del equipo técnico de un filme, así como actores LGTBI que encarnen a los personajes diseñados como tales. “No se trata de poner a hombres disfrazados de mujeres”, añade.

Como visión al futuro, no obstante, aún queda un largo trecho con respecto a la diversidad en los personajes, aun si pertenecen al colectivo LGTBI. “Siempre está marcado el tema sexual como un estigma”, señala Mónica Delgado, y plantea la posibilidad de una película peruana donde haya un personaje trans que no esté condicionado por su “ser sexual”, ya que, por el contrario, “los heterosexuales tenemos a disposición todos los personajes del mundo”. Ante ello, señala la necesidad de cuestionar y repensar los modelos usuales de representación, usualmente heredados de la televisión.

En un país como el Perú, con nulas legislaciones específicas en favor de la comunidad LGTBI, las historias en la pantalla nos conmueven, nos invitan a la reflexión, a imaginar un futuro libre de discriminación, y a prepararnos para hacerlo realidad.