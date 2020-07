El estreno de la película Lovelace en 2013 sobre la vida de la protagonista del film para adultos más importante y rentable de la historia, ‘Garganta Profunda’, rememoró a Linda Susan Boreman y trajo su caso a la época contemporánea, donde es considerada un ícono del feminismo.

Su trágica muerte tras un accidente automovilístico aumentó la leyenda que rodeó su figura al convertirse en un estandarte de la revolución sexual en EE.UU, luego de que Garganta Profunda, el primer filme pornográfico ‘hardcore’ de la historia, sacudiera todo lo preestablecido en los años 70.

Cuando hizo el largometraje, Linda Lovelace tenía 21 años, el rodaje de una película de porno amateur en su haber y el deseo de convertirse en una estrella de cine convencional, un sueño que jamás pudo añorarse. Por su trabajo en Garganta Profunda cobró 1.250 dólares, una burla en el mar de oro que hizo millonarios a los productores del filme y que en estas épocas sería inaudito pensar.

Fue la autobiografía Ordeal lo que le dio a la atractiva mujer una fama extraordinaria. Allí no solo contaba las técnicas de felación que empleó en la película que todavía es referencia del género, sino también los abusos que sufrió por parte de Chuck Traynor, su primer marido, quien en reiteradas ocasiones la obligaba a filmar algunas escenas muy fuertes.

De hecho, Traynor (1937-2002) fue una importante figura en la industria del porno, contra la que Linda luchó toda su vida haciendo causa común con los grupos feministas.

Linda nunca la pasó bien. Boreman nació en Nueva York, el 10 de enero de 1949 y, aunque fue famosa, más lo hizo por el lado oscuro de la celebridad y su desempeño en el mundo del pornografía, una actividad que le dejó secuelas graves de todo tipo, desde problemas psicológicos/emocionales hasta tumores a causa de inyecciones de silicona.

En 1970 contrajo hepatitis por una transfusión sanguínea y en 1987 salvó su vida con un trasplante de hígado. Antes, en 1974, se casó con Larry Marchiano, padre de sus dos hijos y de quien se divorció en 1996. En 1980 publicó la mencionada Ordeal, su notable autobiografía en donde era claro que su vida tenía todo menos amor.

Lamentablemente para la industria y sus fieles seguidores, Linda Lovelace falleció tras un accidente automovilístico, donde pudo sobrevivir, pero lamentablemente 19 días después su cuerpo no pudo aguantar tan duro impacto.

Denuncia de violación durante las grabaciones

LInda Lovelace denunció que durante el rodaje de Garganta profunda varias personas la golpearon y abusaron sexualmente de ella, obligándola a realizar todo lo que le imponía el guion.

“Fue una violación grupal por cinco hombres organizada por el señor (Chuck) Traynor. Fue un momento crucial de mi vida. Él me amenazó con dispararme si no hacía la escena. Yo nunca había hecho sexo anal y me rompió en dos. Me trataron como una muñeca inflable, cogiéndome y moviéndome de aquí a allá”. relató, según Libertad e Igualdad, medio de contenido feminista.

“Abrían mis piernas a su gusto, moviendo sus cosas sobre mí y dentro de mí, estaban jugando con mi cuerpo. Nunca me he sentido tan asustada, desgraciada y humillada en mi vida. Me sentí basura”, declaró Lovelace.