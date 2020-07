Dark 3: ¿quiénes son los 6 originales y por qué fueron los únicos ‘sobrevivientes'?

Una de las series que los fans tanto esperaban por fin ha visto su estreno, la temporada 3 de Dark ya está disponible en Netflix y con ella la resolución de varias dudas.

La ficción, que basó su trama en los viajes en el tiempo y las conexiones entre sus personajes, tuvo un final que, para muchos, ha sido el mejor. Pero también nos dejó una escena concluyente muy particular.

Cuando Martha y Jonas se dan cuenta que deben arreglar ‘el origen’, viajan al pasado para salvar al hijo de Tannhause y así evitar que el relojero investigue sobre los viajes en el tiempo.

A la par vemos cómo sus universos, los cuales fueron creados como producto de la alteración de la realidad original, desaparecen y la pareja con ellos. Es después de esta escena que vemos la famosa ‘reunión’ de los personajes finales, que provienen de familias que no fueron parte de la alteración del tiempo.

¿Qué pasó en el mundo original de Dark?

Jonas no está porque Mikkel no existe. Esto se da ya que Ulrich nunca nació, ni su padre Tronte tampoco; el hijo de Jonas con Martha, ‘el sin nombre’, tampoco existe.

Asimismo, como no hay un Ulrich Nielsen, tampoco Martha ni Magnus. De la misma forma, no existen Charlotte ni Elizabeth, y aunque no sabemos bien por qué, Aleksander es otro que no forma parte de esta realidad; lo que evita la aparición de Bartosz. Esto provoca que Noha ni Agnes aparezcan.

En resumen, solo están ‘vivos’ aquellos que no dependían de los viajes en el tiempo para existir, o sea, son ajenos al ‘nudo’ creado en su momento por Tannhause. Los personajes originales son:

Hannah

Katharina

Regina Tiedemann

Torben Wöller

Peter Doppler

Bernadette (Benny)