Desde su estreno en 2015, The Last Kingdom ganó el apoyo de los espectadores por su trama llena de giros inesperados y de momentos históricos que pocos conocían.

El programa de Peter Hoar, Anthony Byrne, Ben Chanan y Nick Murphy cuenta con cuatro exitosas temporadas y debido a su gran repercusión, logró transmitirse en diferentes medios de televisión y servicios de streaming como BBC Two, BBC América y Netflix.

The Last Kingdom - Tráiler

La trama de The Last Kingdom es basada de las novelas de The saxon stories de Bernard Cornwell, quien a su vez, tomó los acontecimientos reales ocurridos en la Gran Bretaña medieval.

Por esta razón, revelamos qué personajes de la ficción exisitieron realmente en la historia y cuál fue el papel que cumplieron.

Uhtred de Bebbanburg

El protagonista de la serie interpretado por Alexander Dreymon, no existió en la vida real, aunque sí hubo un hombre llamado Uthred ‘El audaz', quien en 1006 fue nombrado Conde de Northumbria, ubicado en el norte de Inglaterra.

Rey Alfred

Este personaje fue basado en Alfredo ‘El grande', rey de Wessex a partir de 871 hasta 899. Este gobernante fue considerado como un hombre culto que ayudó a mejorar el sistema de leyes del reino y ganó buena reputación entre la gente de su pueblo.

Además, algunos sucesos causados por las batallas que ganó en The Last Kingdom en realidad exisitieron, como fue la conversión del guerrero vikingo Earl Guthrum en la primera entrega del programa.

Aelswith

Bajo el nombre real de Ethelswitha Mucel, la mujer proveniente de Mercia se casó con Alfredo ‘El grande’ en el año 868 para formar una alianza con Wessex y estuvo a su lado hasta el día de su muerte.

Aethelwold

El personaje exisitió fuera de la ficción y como ocurrió en el programa, Aethelwold fue el hijo menor del rey de Wessex, Etelredo I; sin embargo, al no obtener el trono porque era muy joven, intentó tomar vengaza.