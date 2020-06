Star Wars es una de las franquicias cinematográficas más exitosas y con una gran legión de fans alrededor del mundo. Luego de la trilogía original de George Lucas, las secuelas tuvieron el reto de superar a sus predecesoras, pero siempre quedaron en intentos.

La última trilogía, conformada por los episodios VII, VIII y IX, fue la más criticada, debido a su falta de originalidad y los conflictos entre los creativos. Para alegría de muchos, estas entregas producidas por Disney podrían ser removidas del canon gracias al Velo de la Fuerza.

Star Wars Rebels 4 introdujo este concepto a la franquicia en el episodio 13 titulado Un mundo entre mundos. Entonces, presentaron la idea de The Veil of the Force, una dimensión mística de la fuerza que conecta todo el tiempo y el espacio.

En la serie, el personaje Ezra Bridger accede a esa dimensión para salvar a su amiga Ahsoka Tano de la muerte dejando en claro su potencial. No obstante, nadie imaginó que podría ser una puerta a otros mundos alternos.

De acuerdo al youtuber Doomcock, esta fuerza sería clave para desaparecer del canon las tres películas producidas por Disney. “Alguien en el interior de la organización alegó que sí hay un plan para arreglar Star Wars usando The Veil of The Force”, afirmó.

A pesar de que este rumor ha cobrado fuerza en los últimos días, los fans tampoco descartan que podría tratarse de información falsa filtrada para despistarlos de los verdaderos planes.