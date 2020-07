Parasite: elenco es invitado a formar parte de la Academia

Como es conocido, cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invita a diferentes miembros para que se unan a las votaciones y así elegir a los ganadores de los Premios Oscar.

Sin embargo, lo que ha sorprendido es que este año se ha incluido a los artistas de Parasite, Choi Woo-Shik y Park So-dam, protagonistas de la cinta de Corea del Sur y ganadora del Oscar 2020 como mejor película.

Ante las diferentes críticas hacia la Academia por tener en su mayoría miembros masculinos y blancos, esta vez la organización decidió priorizar la diversidad y la inclusión en su incorporación anual.

En esta ocasión incluirán la participación del 45 % de mujeres, 36 % de comunidades étnicas y el 49 % de países fuera de los Estados Unidos.

Con esta nueva medida, la Academia asegura haber triplicado su número de miembros no blancos desde el año 2015. No obstante, la lista revelada este 30 de junio solo muestra a los invitados, por lo que faltaría conocer si son aceptados o no dentro del certamen.

Entre otros artistas convocados resaltan nombres como Awkwafina, Cynthia Erivo, Lakeith Stanfield, John David Washington, Constance Wu, Ben Mendelsohn, Kaitlin Deaver, Niecy Nash, Zendaya y Beanie Feldstein.

“Nos enorgullecemos de los avances que hemos logrado al superar nuestros objetivos de inclusión iniciales establecidos en 2016, pero reconocemos que el camino por recorrer es largo. Estamos comprometidos a mantener el rumbo. Esperamos continuar fomentando una Academia que refleje el mundo que nos rodea en nuestra membresía, nuestros programas, nuestro nuevo Museo y en nuestros premios”, aseguró el CEO de la organización, Dawn Hudson.