The Good Doctor: decepcionada, la ‘Dra. Carly’ contó por qué fue separada de la serie

Con la temporada 4 de The Good Doctor en camino, los fans están contando los días para conocer su fecha de estreno y ver las nuevas historias del doctor Shaun Murphy.

Si bien los fanáticos quieren saber cómo continuará la carrera del cirujano, una noticia sigue siendo comentada. A principio de año, Jasika Nicole, actriz que daba vida a la Dra. Carly Lever anunció que no volvería al papel. Meses después, la intérprete usó su cuenta de Twitter para revelar más sobre su salida.

“Desafortunadamente no me pidieron que volviera al programa la próxima temporada. Muy decepcionante porque realmente me gustó ser parte del show, pero ahora se siente como si hubiera sido utilizada (una vez más) como apoyo para impulsar las narrativas de los otros personajes blancos”, comentó.

Dra. Carly Lever en The Good Doctor - Crédito ABC

Nicole también habló de cómo no sentía que The Good Doctor tuviera malas intenciones con la creación de Carly, pero confesó que esperaba que el personaje continuara más allá de su relación con Shaun.

“Creo que The Good Doctor tuvo las mejores intenciones desde el principio. El pasar de un personaje recurrente, en las primeras temporadas, a ser parte del elenco principal en el ciclo 3 fue emocionante para mí. Me encantó tener la oportunidad de impulsar las conversaciones sobre el autismo y la capacidad de atención”, agregó.

Con los fans encantados con Carly y Shaun en The Good Doctor, la producción incluyó a Jasika Nicole al elenco regular y fue parte importante de la temporada 3. Sin embargo, el guion cambió con el paso de los capítulos: se enfocó más la relación entre Shaun y Lea Dilallo (Paige Spara).

Carly termina con Shaun en la temporada 3

Tras separarse de Carly, la nueva pareja en ‘El buen doctor’ se consolidó y ganó terreno entre los fanáticos. Tras finalizar el ciclo 3, el creador del programa, David Shore, reveló que Carly no regresaría para la cuarta temporada.